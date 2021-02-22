تركيا.. نمو التجارة الإلكترونية 93 بالمئة

أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك، نمو التجارة الإلكترونية في بلاده بنسبة 93 بالمئة في النصف الأول من العام الماضي (2020)، مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه (2019).

جاء ذلك في كلمة ألقاها ورانك، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، الإثنين، خلال فعالية بعنوان "كوفيد 19 والمجتمع"، نظمتها هيئة الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية "توبيتاك".

وأضاف الوزير أن وباء كورونا غيّر من ممارسات المجتمعات والأفراد في تركيا، كما هو الحال في العالم، وأدى إلى تغيّرات عدة في الكثير من القطاعات، مثل التعليم والتجارة والاقتصاد.

وفي سياق حديثه عن التغيرات التي تسبب بها وباء كورونا، أشار الوزير ورانك إلى زيادة الإقبال على التجارة الإلكترونية في بلاده والعالم أجمع.

وأوضح أن التجارة الإلكترونية في تركيا حققت نمواً بنسبة 93 بالمئة لغاية يونيو/ حزيران 2020، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق (2019).

وفي سياق آخر، قال "ورانك" إن المؤشرات الأولية للاقتصاد التركي في 2021، تظهر حفاظ قطاع الإنتاج على نموه، دون أن يتأثر بالموجة الثانية من وباء كورونا.