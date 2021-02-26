الصادرات التركية تتجاوز 15 مليار دولار في يناير

بلغ إجمالي الصادرات التركية إلى مختلف دول العالم خلال يناير/ كانون الثاني الماضي، 15 مليارا و45 مليون دولار.

وأعلنت هيئة الإحصاء ووزارة التجارة التركية، الجمعة، بيانات التجارة الخارجية المؤقتة لشهر يناير الماضي.

وبحسب المعطيات، حققت الصادرات التركية زيادة بنسبة 2.3 بالمئة خلال يناير/ كانون الثاني 2021، مقارنة بالشهر نفسه من العام 2020.

وبلغ إجمالي الصادرات التركية خلال الشهر الماضي، 15 مليارا و45 مليون دولار.

وكشفت البيانات انخفاض الواردات بنسبة 5.9٪ لتصل إلى 18 ملياراً و79 مليون دولار خلال يناير الماضي مقارنة بالشهر ذاته من 2020.

وانخفض عجز التجارة الخارجية بنسبة 32.8٪ في يناير 2021 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي وتراجع إلى 3 مليارات و34 مليون دولار.