شركة سنيورة الفلسطينية تستحوذ على شركة تراكيا التركية لصناعة اللحوم

استحوذت شركة "سنيورة" للصناعات الغذائية، وهي واحدة من شركات مجموعة "أبيك" الفلسطينية، على شركة "تراكيا" التركية لصناعة اللحوم، مقابل 28.3 مليون دولار.

وقالت "سنيورة" في بيان، الثلاثاء، إنها "أطلقت عملياتها في الجمهورية التركية بعد الاستحواذ على شركة تراكيا لصناعة اللحوم، مالكة العلامة التجارية Polonez في صفقة بلغت قيمتها 28.3 مليون دولار".

وذكر البيان أن وحدة "سنيورة" في الأردن استحوذت على حصة 77 بالمئة من أسهم الشركة التركية، دون تحديد موعد إجراء الصفقة.

و"سنيورة" شركة تابعة للمجموعة العربية الفلسطينية للاستثمار "أبيك القابضة"، ومقرها الرئيسي في القدس، ولها أنشطة في الأردن والسعودية والإمارات.

وقال رئيس مجلس إدارة "أبيك"، ورئيس مجلس إدارة "سنيورة" طارق العقاد، إن استحواذها على الشركة التركية إضافة نوعية لسنيورة.

وأضاف إن الشركة تخطط للتوسع وزيادة حصتها السوقية الإقليمية والدولية، من خلال توسيع خطوط الإنتاج في مصانعها القائمة، واستهداف أسواق جديدة.

وقال العقاد: "السوق التركية ستكون ركيزة أساسية لوصول منتجات سنيورة الى الأسواق الأوروبية والعالمية".

و"سنيورة" شركة مساهمة عامة مدرجة في البورصة الأردنية.