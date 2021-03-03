العثور على مستحاثة كائن رخوي عمرها 70 مليون عام جنوب شرق تركيا

عثر أحد الرعاة في ولاية "أديامان" جنوب شرق تركيا الاثنين الماضي، على اكتشاف أثري يعود إلى ملايين السنين من عصور ما قبل التاريخ.

فخلال تجواله اليومي في قرية "شاه كولو" التابعة لبلدة "سينجيك" اكتشف الرجل هيكلاً محفوراً بالصخور، وسارع من فوره إلى إخبار الأهالي الذين بادروا إلى الاتصال بمديرية متحف "أديامان". وبعد فحص دقيق، تم تحديد هوية المستحاثة المكتشفة بأنها تنتمي إلى جيل من الرخويات أو ما يسمى "بطنيات الأقدام" التي تعيش على الأغلب في البحار المالحة، وبعضها في المياه العذبة والبعض الآخر على اليابسة.

وقال "محمد ألكان" مدير المتحف، إن الحفرية يبلغ طولها حوالي 20 سم وعرضها 7 سم. وصرح لوكالة أنباء الأناضول: "تبين لنا من خلال البحث أن تاريخ هذه الحفرية يمتد إلى حوالي 70 مليون سنة".

بينما أكد القروي "أورهان كوركماز" إن الحفرية أصبحت حديث المدينة، وأن الكثير من الناس صاروا يأتون إلى المنطقة لمجرد تصوير هذا الاكتشاف الموغل في القدم.

يذكر أن الكثير من الاكتشافات الأثرية السابقة للقواقع والحيوانات البحرية تمت في "أديامان"، وكان آخرها مستحاثةً يبلغ طولها 49 سم.

وتنتمي "بطنيات الأقدام" المعروفة أكثر باسم "القواقع والرخويات" إلى فئة كبيرة من اللافقاريات. ويمكن تمييزها من خلال غلافها المنفرد والملفوف عادة. وقد عثر على أكبر "بطنيات الأقدام" حتى الآن في أستراليا، حيث بلغ طول مستحاثة القوقعة البحرية العملاقة التي عثر عليها هناك 70 سم.