مبيعات السيارات التركية ترتفع بنسبة 24.2% في فبراير

ذكر تقرير جمعية موزعي السيارات التركية الصادر الثلاثاء، أن مبيعات السيارات في تركيا ازدادت بنسبة 24.2% في شهر فبراير/شباط من هذا العام مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وجاء في التقرير أن مبيعات سيارات الركاب والمركبات التجارية الخفيفة في تركيا بلغت 58.504 مركبة الشهر الماضي، محققة بذلك أعلى رقم مبيعات في السنوات العشر الماضية.

وشكلت مبيعات سيارات الركاب نسبة 76% من مجمل عمليات البيع أو ما يعادل 44.749 من عموم المركبات، بزيادة 18.6% عن فبراير/شباط العام الماضي.

كما تم بيع إجمالي 13.755 مركبة تجارية خفيفة، بزيادة قدرها 46.6% خلال نفس الفترة.

وتوقع ممثلو القطاع أن تتسارع المبيعات أكثر وتتزايد مع رفع حظر التجول في عطلة نهاية الأسبوع. كما توقعوا ديناميكية أكبر في سوق السيارات المستعملة.

وفي معرض حديثه مع صحيفة اقتصادية يومية قال "علي بلال أوغلو" رئيس جمعية موزعي السيارات، إن بيانات بناء الثقة الصادرة عن البنك المركزي لجمهورية تركيا والبرنامج الاقتصادي، ساهمت بشكل كبير في زيادة المبيعات بالإضافة إلى تأثيرها على الصرف الأجنبي الذي أدى إلى رفع قيمة الليرة التركية.

وأكد "علي بلال أوغلو" أنه من بين الأسباب التي عززت مبيعات السيارات وزادت في نسبتها، ثقة الجمهور في اقتصاد الدولة وحملات التسويق النشطة التي قامت بها العديد من العلامات التجارية للسيارات، وإطلاق الموديلات الجديدة إلى جانب الحاجة المتزايدة للتنقل الفردي.

قال "مراد شاه سوار أوغلو" رئيس جمعية تجار السيارات المعتمدين، إن الزيادة في مبيعات السيارات في تركيا، في وقت تشهد فيه أوروبا انخفاضاً وجموداً في الأسواق، تُظهر الديناميكيات الاقتصادية والاهتمام المستمر بالقطاع.

وأشار إلى أن "حملات معدل الفائدة الصفرية الجذابة من مختلف العلامات التجارية كانت فعالة وساهمت بشكل ملحوظ في هذه الزيادة. وأن العلامات التجارية عملت على تنشيط المبيعات من خلال المساومة على الأرباح"، مضيفاً أن رفع قيود السفر في نهاية الأسبوع سيعزز مبيعات السيارات المستعملة بشكل خاص.

وقال "محمد علي كركاش" رئيس منصة بيع السيارات المستعملة عبر الإنترنت "Otomerkezi.net"، إنهم يتوقعون أن يكتسب سوق السيارات المستعملة زخماً بنسبة تتراوح بين 30-40% مع اقتراب أشهر الصيف وتخفيف القيود و استقرار الأسعار.

وأضاف: "نود أن نؤكد للمستهلك أن الأسعار متدنية بالفعل، وأن هناك الكثير من عمليات البيع بدافع الرغبة في التبديل أو جني الأرباح المعقولة".

مشيراً إلى أنه طالما يوجد فائض في العرض، فيجب ألا يخاف المواطنون أو يترددوا في "عدم القدرة على العثور على سيارة".

وأكد بالقول: "يوجد حالياً ما يقرب من 600.000 سيارة معروضة للبيع في سوق السيارات المستعملة و100.000 مركبة معروضة للبيع العاجل".