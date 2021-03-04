غازي عنتاب تحقق صادرات بأكثر من 1.4 مليار دولار في شهرين

حققت صادرات ولاية غازي عنتاب الواقعة في جنوب تركيا، 13.9 بالمئة، في أول شهرين من العام الحالي، مقارنة مع الفترة نفسها من 2020، لتبلغ مليار و419 مليون دولار.

وأوضح رئيس غرفة صناعة غازي عنتاب عدنان اونويردي في بيان الخميس، أن الولاية تصدرت المرتبة الخامسة على مستوى البلاد من حيث حجم صادراتها التي تجاوزت مليار و419 مليون دولار خلال شهرين.

وأشار أن حجم صادرات الولاية في فبراير/شباط 2021، بلغت 749 مليون و324 ألف دولار، في حين كانت في الفترة نفسها من العام الماضي، 630 مليون و591 ألف دولار.

يشار أن صادرات تركيا في فبراير/شباط الماضي سجلت رقما قياسيا ببلوغها 16 مليارا و12 مليون دولار، وبذلك تكون الصادرات سجلت زيادة قدرها 9.6 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي (2020).