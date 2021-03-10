"ترامب التركي" يعتزم إطلاق استثمار عقاري ضخم بالعملات الرقمية المشفرة

يعتزم رجل الأعمال التركي مكمّل صارمساقجي، الانفتاح على سوق العملات المشفرة انطلاقا من إسطنبول، إلى جانب مشاريعه الجديدة في مجال العقارات.

وأوضح صارمساقجي، أنه يسعى إلى بيع أسهم للمستثمرين في مشروع للإسكان يملكه في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بواسطة العملات المشفرة المدعوم بقطاع العقارات.

وقال إنه يهدف إلى الانفتاح على المستثمرين في آسيا والشرق الأوسط انطلاقا من إسطنبول، التي اختارها مركزا لإدارة مشروع العملات المشفرة.

بدأ صارمساقجي حياته المهنية بدراسة الهندسة المدنية في الولايات المتحدة، التي وصلها قادمًا من تركيا لمتابعة تعليمه الجامعي قبل 35 عاما، وأسس فيها شركته الخاصة "Alterra Worldwide".

ونجح رجل الأعمال التركي في صناعة اسم مهم في قطاع العقارات الأمريكي، من خلال المشاريع التي نفذها في مختلف الولايات.

وبيّن صارمساقجي، المعروف في وسائل الإعلام العالمية باسم "ترامب التركي"، أنه يعمل على مشروعٍ للتحول الحضري بقيمة 130 مليون دولار في ولاية ميسوري، ومشروع إسكان جديد بقيمة 300 مليون دولار في كاليفورنيا، وآخر للعملات المشفرة مدعوم بقطاع العقارات.

** مشاريع في عدة دول

نفذ رجل الأعمال مشاريع ناجحة في تركيا، إضافة إلى أخرى مهمة في الولايات المتحدة والعراق والنيجر وروسيا وكازاخستان وجورجيا وأذربيجان وغيرها.

ونجح في تحويل أزمة الرهن العقاري التي ضربت الولايات المتحدة عام 2008، إلى فرصة لتطوير أعماله.

وأشار صارمساقجي إلى أن مشروع المجمعات السكنية في دالاس تبلغ مساحته حوالي 60 ألف متر مربع، ويضم 235 شقة فاخرة، وفندقا مكونا من 274 غرفة.

"كان المشروع (مجمع دالاس) معقدا للغاية، إذ اشترينا هذا المكان عام 2011، استغرق بناء هيكله المالي وقتا طويلا بسبب تزامنه مع أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة".

وأضاف: "قمنا بإنشاء تسهيل ائتماني كبير من الصين، إذ لم يكن هناك مال في الولايات المتحدة وقت الأزمة".

وكشف صارمساقجي عن مشروع يعمل عليه حاليا في مدينة سانت لويس بولاية ميسوري بقيمة 130 مليون دولار.

ولفت إلى أن المقر الجديد لشركة "Square"، التي أسسها الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر" جاك دورساي، سينتقل قريبا إلى منطقة بجانب المشروع.

ويتكون مشروع سانت لويس من مجموعة شقق سكنية ومطاعم ومقاهٍ، وفقا لرجل الأعمال التركي.

وقال إنه يعمل أيضا على مشروع إسكان ضخم بقيمة 300 مليون دولار في وادي السيليكون بكاليفورنيا، بجوار المكاتب الجديدة لشركتي "غوغل" و"فيسبوك".

** إصدار عملات مشفرة

ويعتزم "ترامب التركي" إصدار ما قيمته 100 مليون دولار من العملات المشفرة كجزء من مشروع "البرج 27" في سان خوسيه بكاليفورنيا، مؤكدا أن إدارة المشروع ستكون في مدينة إسطنبول.

وقال: "بفضل مشروع العملات المشفرة الذي نعتزم إطلاقه، سيتمكن المستثمرون الذين لديهم عملات مشفرة مثل بيتكوين أو إيثريوم أو لايتكوين أو دوجكوين، من شراء أسهم في مشروعنا".

"سنقدم لمشتري الأسهم في المشروع، عملات معدنية إلى جانب الأسهم التي حصلوا عليها، فيما يعرف بالاستثمار في العملات العقارية".

وزاد: "سبب اختيارنا مدينة إسطنبول مركزا لهذا المشروع، هو إيماننا بأهميتها في المنطقة".

وأوضح: "أجريت محادثات مع جهات رسمية في إطار المشروع، وشكلت فريق عمل في تركيا من مصرفيين وممولين، مهمتهم العمل ضمن البورصة التركية والانفتاح من إسطنبول على المستثمرين في مناطق مثل الصين والهند وروسيا وأوروبا الشرقية وإفريقيا والشرقين الأقصى والأوسط".