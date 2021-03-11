الصادرات التركية من الخضار والفواكه تحقق قفزة بنسبة 23% في فبراير

سجلت الصادرات التركية من الخضار والفواكه زيادة بنسبة 23 بالمئة، في شهر فبراير/ شباط الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام 2020، محققة 250 مليون دولار.

جاء ذلك في بيان لرئيس مجلس إدارة الاتحاد التركي لمصدري الخضار والفواكه الطازجة بمنطقة البحر المتوسط نجدت سين، الخميس.

وأشار سين إلى استمرار ارتقاء تركيا في الأسواق العالمية عام 2021 أيضا، لافتا إلى زيادة صادرات الخضار والفواكه بنسبة 23 بالمئة.

وأضاف أن قيمة صادرات اتحاد مصدري منطقة المتوسط، بلغت 107 ملايين دولار، بنسبة 43 بالمئة من إجمالي صادرات القطاع في تركيا خلال الفترة نفسها.

وأوضح أن حجم صادرات الخضار والفواكه بلغ 402 ألف و390 طنا، في فبراير، جاء في مقدمتها البندورة، والبرتقال، والليمون، والرمان، والفليفلة، حيث شكلت 74 بالمئة من الصادرات.

ولفت إلى أن روسيا تصدرت قائمة الدول المستوردة بواقع 79.3 مليون دولار، يليها العراق بـ24.9 مليونا، ثم رومانيا بـ20.5 مليونا.