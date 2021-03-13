اجتماع بين رجال أعمال أتراك وبحرينيين لبحث سبل التعاون

يعقد رجال أعمال أتراك وبحرينيين اجتماعا مرئيا الثلاثاء، لبحث فرص التعاون.

جاء ذلك في بيان صادر السبت عن مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي DEİK.

وقال المجلس إن "مجلس الأعمال التركي البحريني وجمعية رجال الأعمال البحرينية، يستضيفان الثلاثاء (اجتماع الأعمال المترابط بين تركيا والبحرين) عبر الاتصال المرئي".

وأوضح المجلس أن رؤساء DEİK نائل أولباك، والجمعية أحمد عبد الله بن هندي، ومجلس الأعمال التركي البحريني بيلغون غوركان، يشاركون في الاجتماع، إلى جانب رجال الأعمال.

ونقل البيان عن غوركان قوله: "نهدف من الاجتماع إلى بناء جسور جديدة مع أصدقائنا البحرينيين وإضافة جسور جديدة إلى علاقاتنا التجارية والاقتصادية الثنائية القائمة".

وأضاف: "زيادة حصة تركيا في إجمالي واردات البحرين معيار مهم لهدفنا".

ولفت أن الاجتماع سيتناول قطاعي الغذاء والصحة.