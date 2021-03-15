تقرير دولي: نمو صادرات الأسلحة التركية 30 بالمئة

نمت صادرات تركيا من الأسلحة المصنعة محلياً، بنسبة 30 بالمئة، خلال السنوات الخمس الماضية المنتهية في 2020، مقارنة مع الفترة المقابلة المنتهية في 2015.

جاء ذلك في التقرير السنوي لمعهد ستوكهولم لبحوث السلام الدولي (سيبري)، الصادر الإثنين.

وأوضح التقرير، انخفاض واردات تركيا من الأسلحة بنسبة 59 بالمئة، في السنوات الخمس الماضية (2016 - 2020) مقارنة مع الفترة بين 2011-2015.

وأشار إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة تركيا في زيادة الإنتاج المحلي للأسلحة الرئيسية لتقليل وارداتها، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة عشر في قائمة الدولة المصدرة.

وتعليقاً على التقرير، قال إسماعيل دمير رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية إن "هذه النتائج تأتي كنتيجة للاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لشركات صناعة الأسلحة الوطنية".

وأضاف دمير للأناضول، "بلادنا حققت قفزات كبيرة شهد لها العالم في قطاع الصناعات العسكرية في مختلف المجالات".

وأشار إلى سعي بلاده الحثيث لتحقيق الاكتفاء الذاتي من ناحية الصناعات الدفاعية بأيدي وسواعد وطنية.

وأكد دمير على أن صادرات الصناعات الحربية التركية إلى مختلف دول العالم، تتزايد يوما بعد يوم، في حين أن الاعتماد على الخارج يتناقص بشكل تدريجي.

وارتفعت أعداد شركات الصناعات الدفاعية التركية التي دخلت قائمة أكبر 100 شركة حول العالم إلى 7 شركات في 2020، بعد أن كانت 5 خلال 2019، وفق مجلة "ديفينس نيوز" الأمريكية.