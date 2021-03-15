حضور كبير لشركات الصناعات الأمنية والدفاعية التركية في معرض ميليبول قطر

انطلقت بالعاصمة الدوحة اليوم فعاليات معرض "ميليبول قطر" Milipol للأمن الداخلي والدفاع المدني، بمشاركة دولية وبحضور تركيا.

وذكر مراسل الأناضول، أن تنظيم المعرض يجري بالتعاون بين وزارة الداخلية القطرية وشركة "كوميكسبوزيوم" Comexposium الفرنسية، المختصة في تنظيم مثل هذه الفعاليات.

وافتتح المعرض، الذي يستمر ثلاثة أيام، بمشاركة وزير الداخلية القطري الشيخ خالد بن خلفية آل ثاني.

كما حضر الافتتاح، المدير العام للأمن التركي محمد أقطاش، وسفير أنقرة لدى الدوحة مصطفى كوكصو، وشخصيات أخرى.

ويشارك بفعاليات المعرض، 143 شركة متخصصة في مجالات الأمن والدفاع، من 17 دولة، إضافةً إلى قطر.

كما تشارك في المعرض أربع شركات تركية متخصصة في الصناعات الأمنية والدفاعية، هي "نورول" و"اريس" و"يونجا اونوك" و"داسان".

ويمثل المعرض حلقة وصل بين المصنعين العالميين والمستخدمين وخبراء الأمن والسلامة، وفق منظميه، وتعرض خلاله، أحدث المنتجات والابتكارات المخصصة بالأمن والسلامة العامة بمنطقة الشرق الأوسط، و يفتح الباب لعقد الكثير من الصفقات بهذا المجال.