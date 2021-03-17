طرابلس تدعو الشركات التركية لبناء ميناء تجاري جديد في ليبيا

ناقشت حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها من الأمم المتحدة مع المسؤولين الأتراك مشروع بناء ميناء جديد في ليبيا، ودعت الشركات التركية للعمل في هذا المشروع الحيوي.

وتأتي أهمية بناء ميناء تجاري جديد من كونه سيحمي الأنشطة التجارية من الهجمات التي تشنها الميليشيات الموالية للانقلابي خليفة حفتر الذي يسيطر إلى الآن على بعض الأجزاء الشرقية من ليبيا.

وقد بدأت وزارة البيئة والعمران التركية في جمع الطلبات من الشركات المحلية المهتمة بالمشروع.

وتشير المعلومات التي شاركتها وزارة البيئة والعمران التركية أنه تقرر إغلاق ميناء طرابلس أمام عمليات الشحن ونقل البضائع واستخدامه لسفن الركاب فقط، وكذلك نقل عمليات الشحن التجارية إلى ميناء "الزاوية" المخطط لبنائه في غرب البلاد.

ومن المقرر أن يُقام الميناء على نموذج "BOT" الذي يختصر الحروف الأولى من كلمات البناء والتشغيل والنقل، الذي يُعمل به عادة لتمويل مشاريع البنية التحتية والإنشاءات الكبيرة من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص.

وبالرغم من اهتمام بعض الشركات الصينية والأوروبية ببناء الميناء، إلا أن الشركات التركية تبقى الخيار الأساسي لحكومة الوفاق الوطني لأن ليبيا شريك استراتيجي لتركيا، لا سيما بعد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي ساعدت تركيا على تأمين حقوقها في شرق البحر المتوسط، كما زادت في نشاط العلاقات التجارية بين الطرفين.

يذكر أن تركيا قامت في عام 2020 بتصدير ما قيمته 1.6 مليار دولار من السلع إلى ليبيا، وهي تتطلع إلى هدف الوصول إلى صادرات بقيمة 10 مليارات دولار. وبما أن الوصول إلى ليبيا من تركيا عن طريق البحر يستغرق 3 أيام فقط، فإن المنتجات التركية يمكن وصولها إلى ليبيا بوسيلة نقل فعالة من حيث التكلفة ونفقات الوقود. كما يمكن أن تصل البضائع المشحونة من تركيا إلى الأسواق الأفريقية عبر البحر المتوسط في 4 أيام بعد تحميلها جواً من ليبيا.

وقد نفذت الشركات التركية في ليبيا حتى الآن الكثير من مشاريع البناء بقيمة تصل إلى 29 مليار دولار، وهناك خطة عمل بين البلدين لاستكمال الأعمال وتعويض الخسائر عن المشاريع التي تركت غير مكتملة بسبب الاضطرابات التي شهدتها البلاد، الأمر الذي من شأنه أن يمهد الطريق لمزيد من المشاريع والتعاون.