عقب رفع الفائدة.. انتعاش الليرة التركية وارتفاع بورصة إسطنبول

سجلت الليرة التركية انتعاشا ملحوظا أمام الدولار، كما حقق سوق إسطنبول للأوراق المالية (البورصة)، ارتفاعا عقب رفع البنك المركزي سعر الفائدة من 17 إلى 19 بالمئة.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن البنك المركزي التركي، رفع سعر الفائدة فوق التوقعات بمقدار 200 نقطة أساس، من 17 إلى 19 بالمئة، على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع.

حيث ارتفع مؤشر سوق إسطنبول للأوراق المالية إلى مستوى 1.570 نقطة خلال تداولات اليوم، بزيادة قدرها 0.6 بالمئة اعتبارا من الساعة 14:15 (+ 3 تغ)، إضافة إلى ارتفاع عائد أسهم البنوك نحو 3 بالمئة.

أما سعر صرف الدولار فتراجع بشكل حاد من 7.48 إلى 7.32 ليرة تركية، متأثرا برفع الفائدة، بانخفاض قدره 2.2 بالمئة، وتراجع اليورو 2.3 بالمئة إلى 8.78 ليرات.

وأفاد محللون بأن البنك المركزي دعم أصول الليرة التركية من خلال اتخاذ خطوات تشديدية ضد الضغوط التضخمية المتزايدة.