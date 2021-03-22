"غولدمان ساكس" والبنك الأوروبي للتنمية والإعمار يستثمران في التكنولوجيا المالية بتركيا

توصلت مجموعة "غولدمان ساكس" البنكية الأمريكية مع البنك الأوروبي للتنمية والإعمار، إلى اتفاق للاستثمار في شركة "DgPays" التركية للتكنولوجيا المالية الرقمية.

وأوضحت شركة "DgPays" في بيان، الإثنين، أن التفاوض حول جذب استثمار البنكين المذكورين، استمر لمدة عام.

وأضاف البيان أن اتفاق الاستثمار المبرم بين بنكي "غولدمان ساكس" و"الأوروبي للتنمية والإعمار"، يعد من أهم الاستثمارات الدولية بمجال التكنولوجيا المالية في تركيا.

وأفرد البيان حيزا لتصريحات مؤسس شركة "DgPays" سركان عمر باي أوغلو، الذي قال إن شركته تعد واحدة من الشركات الرائدة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية في تركيا.

وأضاف أن الشركة حققت نموًا سريعا خلال الآونة الأخيرة، مشيرًا أن الاستثمار المذكور سيزيد من قوة الشركة وازدهارها.

وتابع: "شركتنا نجحت في جذب انتباه المستثمرين الدوليين المهتمين بمجال التكنولوجيا المالية في وقت قصير عبر التكنولوجيا والحلول المبتكرة التي تقدمها، ونحن سعداء بذلك".

وأردف: "هذه الشراكة سيكون لها تأثير فعال لنقل منتجاتنا وخدماتنا الحالية، والتي تعد جزءًا من استراتيجيتنا، إلى النطاق الدولي بالتوازي مع نشر المنتجات الجديدة عالية التقنية التي نطورها في مجالات مختلفة مثل المصارف المفتوحة على المستويين المحلي والعالمي".

واستطرد قائلا: "عندما نجمع بين طاقتنا وروح المبادرة لدينا مع خبرات شركائنا، سنصبح قريبًا منصة ناجحة في مجال التكنولوجيا المالية الرقمية".

من جانبه أعرب ماكس كليموف، أحد الإداريين في مجموعة "غولدمان ساكس" البنكية، عن ثقته بأن السوق التركية ستواصل النهوض في مجال التكنولوجيا المالية.

وأشار إلى أن تركيا تتبنى التكنولوجيا وتتوفر لديها قوة أيدي عاملة شابة وموارد بشرية ذات كفاءة عالية.