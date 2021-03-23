التعاون برقمنة الإجراءات الجمركية بين تركيا والاتحاد الأوروبي

أعلنت وزيرة التجارة أن تركيا والاتحاد الأوروبي سيواصلون التعاون في رقمنة الإجراءات الجمركية والاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد.

وقالت الوزيرة روهصار بكجان، في تغريدة بتويتر، أنها بحثت مع مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الاقتصاد باولو جينتيلوني، العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

كما بحثت بكجان مع جينتيلوني، عبر الفيديو كونفرانس، الأجندة الإيجابية بين تركيا والاتحاد وعملية تحديث الاتفاق الجمركي وقضايا التعاون الجمركي.

وقالت بكجان: "اتفقنا مع السيد جينتيلوني على مواصلة التعاون والحوار الوثيق بشأن رقمنة الإجراءات الجمركية والاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد".

وتابعت: "أشكر مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الاقتصاد باولو جينتيلوني على هذا اللقاء المثمر".

يشار أن المشغل الاقتصادي المعتمد هو برنامج ومعيار عالمي يقوم على مفهوم الشراكة بين الجمارك والمنشآت التجارية ويوفر مزايا أكثر لتسهيل التجارة الدولية.