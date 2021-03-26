شركة تركية تصدر روبوتات إعادة تأهيل المشي إلى الولايات المتحدة

تساعد شركة "باما تكنولوجي" BAMA Teknoloji التركية الناشئة للتكنولوجيا الطبية ومقرها أنقرة، في تحسين علاج مشاكل المشي بفضل منتجاتها المستخدمة في تركيا وأوروبا، ولا سيما "روبوتات إعادة تأهيل المشي". وتتطلع الشركة حالياً إلى تصدير تقنيتها إلى الولايات المتحدة.

وقد حصلت الشركة بالفعل على تصريح من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بتضمين المنتج في قائمة الأجهزة الطبية المعتمدة، مما يمهد الطريق لتسويقه في الخارج.

ومنذ عام 2010 بدأت الشركة التي تعمل تحت إشراف جامعة الشرق الأوسط التقنية، بإجراء عمليات البحث والتطوير على أنظمة إعادة التأهيل الروبوتية.

ونظراً لكون "روبوتات إعادة تأهيل المشي" المحلية هي الأولى والوحيدة في هذا المجال، فقد حظيت شركة "باما تكنولوجي" بمكان بين أكبر 4 شركات مصنعة لهذه التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم بفضل منتجها وهو نظام مشي متقدم يوفر للمريض نمط مشي طبيعي من خلال جهاز الكمبيوتر المتحكم فيه الذي يسمى "الجبيرة الروبوتية".

يذكر أن شركة "باما تكنولوجي" تأسست بمساعدة وتمويل إدارة تطوير ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومجلس البحوث العلمية والتكنولوجية في تركيا، وتلقت دعماً من الحكومة للبحث والتطوير باعتبارها واحدة من الشركات الناشئة "النموذجية" في البلاد.

ثم قامت الشركة بتسويق منتجاتها بسرعة ونفذت بنجاح استبدال الواردات الأجنبية في السوق بمنتجات محلية، وتمكنت من التوسع في الخارج حيث بدأت أنشطتها مع السوق الأوروبية وتم استخدام أجهزة "روبوتات إعادة تأهيل المشي" في العيادات في بولندا ورومانيا والمجر والآن تستعد الشركة لدخول سوق الأجهزة الطبية الأمريكية بنفس المنتج.

كذلك طورت الشركة مجموعة منتجاتها بتصميمات جديدة، إضافةً إلى تطوير تقنيات جديدة في مجال الميكانيكا الحيوية وقدمتها للاستخدام في قطاع الصحة.

وحازت منتجات الشركة على العديد من الجوائز التكنولوجية واحتلت المرتبة 33 من بين 100 شركة سريعة النمو أعدها اتحاد الغرف وبورصات السلع في تركيا العام الماضي، وهي الشركة الأكثر إنتاجاً لبراءات الاختراع بين الشركات الريادية في البلاد في السنوات العشر الماضية.

ما هي روبوتات إعادة تأهيل المشي؟

يطلق عليها "روبوت غيت" وهي أجهزة علاجية للمشي بمساعدة الروبوت، تستخدم لتسريع عملية العلاج لاستعادة وتحسين القدرة على المشي لأنها تساعد المرضى على تحقيق نمط المشية النموذجي للأطراف السفلية ونقل الوزن بطريقة مضبوطة وتفعيل المسار العصبي.

وهي تناسب المرضى الذين يعانون من اضطرابات العظام والأعصاب مثل الشلل النصفي والشلل الدماغي ومرض باركنسون وإصابات الدماغ والحبل الشوكي والتصلب المتعدد والسكتة الدماغية وتقويم مفصل الورك وأولئك الذين يحتاجون إلى طرف اصطناعي بعد البتر.

ويمكن استخدام هذه الروبوتات من المرضى الأطفال والبالغين كما يمكن أن تستمر عملية علاج الأطفال بواسطة هذه الروبوتات دون استخدام أي آلية إضافية.