أردوغان: تركيا تسير بخطى واثقة لتكون قاعدة إقليمية لإنتاج الهواتف الذكية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تمضي بخطى واثقة لتكون قاعدة إنتاج إقليمية للهواتف الذكية.

وأضاف أردوغان في تصريحات صحفية: "تركيا التي يُباع فيها أكثر من 10 ملايين هاتف نقال سنويا وتشكل نقطة التقاء أسواق أوروبا وروسيا والشرق الأوسط تسير بخطى واثقة لتكون قاعدة إنتاج للهواتف الذكية في المنطقة".

ولفت إلى أن مصنع شركة "شاومي" الصينية الذي أقامته في تركيا مع شريكتها "سالكومب" باستثمار نحو 30 مليون دولار سيوفر فرص عمل لألفي شخص، عبر طاقة إنتاجية تصل 5 ملايين هاتف سنويًا.

وأعرب عن شكره لكافة المستثمرين الذي يثقون بتركيا وبقدراتها ومستقبلها خلال المرحلة العصيبة التي يعيشها العالم بسبب جائحة كورونا.