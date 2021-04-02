بكجان: اتفاقية التجارة الحرة مع أذربيجان تستهدف 15 مليار دولار

قالت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، إن بدء العمل باتفاقية التجارة الحرة مع أذربيجان وزيادة الاستثمارات تستهدف 15 مليار دولار.

وأوضحت بكجان في تصريح صحفي من أذربيجان الجمعة، أن الهدف الرئيسي هو دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ إلى جانب رؤية السوق الموحدة، مشيرة أن اتفاقية التجارة التفضيلية بين البلدين دخلت حيز التنفيذ الشهر الماضي.

وأضافت أن مذكرة التفاهم الجمركية المبسطة ستدخل حيز التنفيذ في 15 أبريل/ نيسان الجاري، وأن إلغاء الحصص المحددة للعبور وتخفيض الرسوم الجمركية وتعزيز خط سكة حديد باكو - تبليسي - قارص سيجعل أذربيجان مركزا لوجستيا يساهم في تنمية تركيا والمنطقة.

وأكدت قائلة: "نعمل على تحسين نطاق اتفاقية التجارة التفضيلية وعازمون على تحويلها إلى اتفاقية تجارة حرة".

وتابعت: "مع زيادة الاستثمارات المتبادلة وإطلاق اتفاقية التجارة الحرة، سنقترب من هدفنا المتمثل في 15 مليار دولار".

وأعربت الوزيرة التركية عن ترحيبها بدخول قرار استخدام البطاقات الشخصية (الهويات)، للتنقل بين تركيا وأذربيجان، حيز التنفيذ اعتبارا من 1 أبريل/ نيسان الجاري.