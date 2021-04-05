بعد خسائر 4,5 مليار دولار.. "إل جي" تنسحب من عالم الهواتف الذكية

أعلنت شركة "إل جي" للإلكترونيات، الاثنين، انسحابها من سوق الهواتف المحمولة الذكية، بعد إقرارها باستمرار تكبدها خسائر في هذا القطاع لمدة 6 سنوات متتالية بلغت 4,5 مليار دولار.

وقالت الشركة في بيان، إن الانسحاب من المنافسة الشديدة في هذا القطاع "يسمح لها بالتركيز على النمو في مجالات أخرى مثل مكونات السيارات الكهربائية والمنازل الذكية".

وبقرار الشركة الكورية الجنوبية، ستكون أول علامة تجارية عملاقة في قطاع الهواتف الذكية تنسحب بشكل تام من هذا السوق، حسبما نقلت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية.

وسيترك قرار "إل جي"، حصتها البالغة 10% في سوق الهواتف الذكية بأمريكا الشمالية، ليحصل عليها العملاقان في هذا القطاع شركتي آبل وسامسونغ.