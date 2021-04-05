ثلاث ولايات تحقق نموا 34.23 بالمئة في صادراتها في 3 أشهر

حققت ثلاث ولايات تركية هي أنطاليا وإسبارطة وبوردور، نمواً بنسبة 34.23 بالمئة، في الأشهر الثلاثة الأولى من 2021، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب بيانات اتحاد مصدّري غربي البحر المتوسط في تركيا، بلغت صادرات الولايات الثلاث 614 مليونا و288 ألفا و341 دولار، خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني-مارس/ آذار 2021.

ووصلت صادرات الولايات المذكورة خلال الأشهر الثلاثة، إلى 135 دولة حول العالم، وشملت 32 قطاعاً، بحسب بيانات الاتحاد التي حصلت عليها الأناضول الإثنين.

وتصدرت منتجات الخضار والفواكه الطازج، صادرات أنطاليا وإسبارطة وبوردور، وذلك بعائدات بلغت 196 مليون و811 ألف و681 دولار، تلتها منتجات المعادن بـ 112 مليون و247 ألف و874 دولار، ثم قطاع الأخشاب بـ 62 مليون و613 ألف دولار.

وعلى صعيد البلدان المستوردة، تصدرت الصين القائمة بـ 64 مليون و601 ألف و397 دولار، تلتها روسيا بـ 47 مليون و683 ألف و856 دولار، ثم أوزبكستان بـ 47 مليون دولار.

وفي حديثه للأناضول، قال علي تشاندر، رئيس غرفة تجارة وصناعة أنطاليا، إن المنتجات الزراعية شكلت أغلب صادرات الولايات الثلاث.

وأضاف أن منتجات أنطاليا من الفواكه والخضار الطازج، تصل إلى أسواق 135 بلد حول العالم، إلى جانب مختلف المناطق التركية.