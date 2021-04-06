"السوق التركي".. منصة إلكترونية لنقل المنتجات إلى47 دولة

قال وزير النقل والبنى التحتية التركي عادل قره إسماعيل أوغلو، الثلاثاء، إن بلاده صدّرت قرابة 300 ألف منتج مختلف إلى 47 دولة، عبر منصة "السوق التركي" turkishsouq.com.

وأضاف في تصريحات خلال استقباله فالح النعيمي، رئيس مجلس الإدارة لـ"شركة بريد قطر"، أن أبرز البلدان التي تستورد المنتجات التركية عبر المنصة، بريطانيا وإيطاليا والسويد والبرتغال وروسيا وأستراليا وكندا والبرازيل.

وأشار إلى أن منصة "السوق التركي" التي تأسست بتعاون تركي قطري، تأتي ضمن التعاون المتنامي بين البلدين في مجال التجارة الإلكترونية.

وأوضح أن بلاده تتيح لسكان قطر عبر المنصة، فرصة الحصول على آلاف المنتجات التركية التي تصل إلى منازلهم عبر مؤسسة البريد في بلادهم.

ولفت الوزير إلى أن نشاط المنصة لا يقتصر على قطر فقط، بل تعدى إلى العديد من البلدان حتى باتت المنتجات التركية تصّدر إلى 47 دولة.

بدوره، قال النعيمي، إن منصة "السوق التركي" تتيح لسكان العالم، الوصول إلى المنتجات التركية عبر التجارة الإلكترونية.

وأشار إلى وجود قرابة 50 بلد تعتزم الاستفادة من خدمات "السوق التركي" التي قال إنه نتاج تعاون بين مؤسسة البريد التركية PTT وشركة بريد قطر.

ودُشنت منصة "السوق التركي" في يناير/ كانون الثاني 2018، تحت شعار "من تركيا إلى باب منزلك"، ضمن جهود تطوير التعاون التجاري بين أنقرة والدوحة، قبل أن تتسع نشاطاتها لتشمل إلى جانب قطر، العديد من دول العالم.