رجال أعمال أتراك في موريتانيا لبحث فرص الاستثمار

استقبل وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية الموريتاني عثمان مامودو كان، الأربعاء، وفداً من رجال الأعمال الأتراك، وبحث معهم تعزيز التعاون وفرص الاستثمار.

ويرأس الوفد رئيس المجلس الأعلى لرجال أعمال الشرق الأوسط التركي (غير حكومي) أحمد يبرودي، وضم الأمين العام للمجلس همام عقاد، ومدير قسم مخبر المشاريع عبد الرحمن قفص، ومدير عام شركة "كراج" توغاي كورلا.

وقالت وزارة الاقتصاد الموريتانية، في بيان، إن اللقاء جرى بمقر الوزارة في نواكشوط، وإنه "بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك بين موريتانيا والمجلس الأعلى لرجال أعمال الشرق الأوسط، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها، خاصة في المجال الاقتصادي".

وحضر اللقاء عدد من المسؤولين بوزارة الاقتصاد وتطوير القطاعات الإنتاجية الموريتانية، وفقا للبيان.

وتشهد العلاقات بين أنقرة ونواكشوط تطورا مستمرا، عززته زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى موريتانيا في 28 فبراير/ شباط 2018.

وتوجت زيارة أردوغان للعاصمة الموريتانية، في حينه، بتوقيع عدة اتفاقيات بين البلدين، في مجالات المعادن والصيد والاقتصاد البحري والسياحة، بالإضافة لمذكرة تفاهم في مجال الزراعة واتفاقية حول حماية وتعزيز الاستثمارات المشتركة.