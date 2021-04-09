شركة تركية توقع عقداً مع شركة تسلا لإنتاج هياكل معدنية لسياراتها الكهربائية

وقعت مجموعة شركات كوتشوك أوغلو التركية، التي تنتج قطع تبديل لبعض ماركات السيارات العالمية مثل تويوتا وفولكس فاكن ومرسيدس، اتفاقية مع شركة تسلا العملاقة للسيارات الكهربائية المملوكة لـإيلون ماسك لتوريد الأجزاء المعدنية من طرازها الجديد من السيارات الكهربائية.

وأكد أوزهان كوتشوك أوغلو رئيس المجموعة على إجراء الصفقة في حديثه لإحدى الصحف الاقتصادية التركية قائلاً إن تسلا تقوم حالياً بإنشاء أول مصنع أوروبي لها في ألمانيا وسيتم إنتاج سيارات من طراز Y في هذا المصنع.

وأوضح: "سنقوم بتصنيع الأجزاء المعدنية لهذه المركبات. لقد حصلنا على مناقصة لإنتاج الصفائح المعدنية التي نسميها أجزاء جسم السيارة".

ومن المقرر أن تقوم الشركة التركية بإنتاج الهياكل المعدنية لعملاق السيارات الكهربائية الأمريكية، في مصنع العلامة التجارية القابضة توكسان في منطقة غبزة في ولاية قوجلي الصناعية بشمال غرب البلاد.

وصرح كوتشوك أوغلو أن إتمام هذه الصفقة استغرق 6 أشهر وقال: "لقد بدأنا استثماراً بحوالي 2 مليون يورو في مصنعنا، وسنقوم بتوظيف 50 شخصاً إضافياً لإنتاج هياكل تسلا فقط. مشدداً على أن أهم جانب من جوانب الصفقة هو أن الشركة ستوفر تدفق العملات الأجنبية إلى تركيا من خلال تصدير الإنتاج".

وتبلغ قيمة الاتفاقية المبرمة 8 ملايين يورو سنوياً بقيمة إجمالية للعقد تبلغ 40 مليون يورو على مدى 5 سنوات. وسيتم إرسال المنتجات الأولى إلى ألمانيا في نهاية هذا العام.

تجدر الإشارة إلى أن شركة كوتشوك أوغلو التي يعمل بها حالياً 1600 موظف، تعمل في قطاعات السيارات والبناء والتجزئة. وتمتلك الشركة القابضة التي بدأت عملياتها في قطاع السيارات عام 1985، مرافق إنتاج في الولايات التركية إسطنبول وبورصة وقوجالي وأدا بازاري وكذلك في دولة سلوفينيا.

بالإضافة إلى ذلك، ستقوم شركة أك تكنيك التابعة لشركة كوتشوك أوغلو التي تبلغ مساحتها 110 ألف متر مربع، بصناعة قوالب الأجزاء المعدنية لهياكل سيارات تسلا التي ستنتجها الشركة القابضة.

وشدد كوتشوك أوغلو على أن التعاون بين شركته وتسلا بدأ مع ألمانيا ولكنه قد يمتد إلى الولايات المتحدة.

وقال: "بمجرد أن أصبحنا موردين لـتسلا، فسيفتح هذا الأبواب نحو الولايات المتحدة" مضيفاً أن تركيزهم الأكبر ينصب على مصنع تسلا في الولايات المتحدة وأنهم بدأوا المفاوضات بشأن هذا المصنع الذي يعتبر المورد الرئيسي لشركة تسلا.