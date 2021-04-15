صادرات المنسوجات المنزلية التركية تحقق أكثر من 708 مليون دولار

حققت صادرات تركيا من المنسوجات المنزلية، في الربع الأول من العام الجاري ما قيمته 708 ملايين و522 ألف دولار.

وبحسب بيانات حصل عليها مراسل الأناضول من اتحاد مصدري أولوداغ (UİB) الخميس، وصلت صادرات تركيا من المنسوجات المنزلية خلال يناير/كانون الثاني ومارس/ آذار 2021، إلى 171 دولة ومنطقة ذاتية.

وأظهرت البيانات ارتفاع قيمة صادرات المنسوجات بنسبة 19.60 بالمئة خلال الربع الأول من 2021، مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2020.

وبلغت قيمة صادرات العام الماضي 592 مليون و391 ألف دولار.

وجاءت ألمانيا في مقدمة البلدان المستوردة، بـ 113 مليون و303 ألف دولار، تلتها الولايات المتحدة بـ86 مليون و361 ألف دولار.

وفي المرتبة الثالثة جاءت فرنسا بـ 36 مليون و487 ألف دولار.

وأظهرت البيانات، أن نسب الزيادة في الصادرات خلال الربع الأول مقارنة مع العام الماضي سجلت 10.67 بالمئة لألمانيا، و46.07 بالمئة للولايات المتحدة، و48.53 بالمئة لفرنسا.

يشار أن تركيا تحتل مكانا مرموقا بين البلدان الأكثر تصديرا للمنسوجات في العالم، وأن صادراتها تستحوذ مكانة مهمة في الأسواق الأوروبية.