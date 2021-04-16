رائدة الأزياء التركية "فاكو"  تشتري شركة "يارغيجي" لبيع الأزياء عبر الإنترنت

تخطط مجموعة "فاكو" القابضة وهي إحدى العلامات التجارية التركية التي تنتج الأزياء وما يتعلق بنمط الحياة الفاخرة، للحفاظ على نموها من خلال شراء شركة "يارغيجي" وهي علامة تجارية تركية أخرى عمرها 43 عاماً.

وتعتزم "فاكو" من خلال هذه الصفقة تقديم ثقافتها وأزيائها وأسلوب الحياة الذي أنشأته على مدار 87 عاماً لشريحة أوسع من الجمهور التركي والعالمي.

وقد حققت مجموعة "فاكو" إيرادات مبيعات بلغت 161 مليون دولار العام الماضي ويعمل في الشركة حوالي 2346 شخصا.

وتنتج المجموعة القابضة منذ تأسيسها في عام 1934، المنسوجات والسلع الجلدية والإكسسوارات. وتخدم العملاء تحت العديد من العلامات التجارية مثل "فاكو" و"فاكو ويدينغ" و"فاكو راما" وغيرها.

أما شركة "يارغيجي" فقد أسسها "أمير يارغيجي" عام 1978، وهي شركة بيع بالتجزئة وتجارة الجملة والأزياء عبر الإنترنت مقرها في إسطنبول. وقد بدأت رحلتها التجارية من خلال متجر لبيع قمصان الرجال فقط في حي "عثمان بيه" في العاصمة الاقتصادية للبلاد. وفي عام 1988 بدأت ماركة الأزياء في تقديم مجموعات نسائية لأول مرة.

وتمكنت شركة "يارغيجي" لأكثر من 43 عاماً من الاحتفاظ بمكانتها كواحدة من أكبر شركات تجارة التجزئة للملابس والإكسسوارات في السوق التركي بإجمالي 52 متجراً أحدها حاصل على امتياز في جنوب غرب بودروم، و 4 متاجر في ألمانيا ومتجراً واحداً في جمهورية شمال قبرص التركية.

وهي تخدم العديد من عملاء الجملة في جميع أنحاء العالم في اليابان وسويسرا والنمسا وروسيا والشرق الأوسط وخصوصاً بعد أن طورت تصميم مجموعات نسائية ومستحضرات تجميل ومنتجات الأثاث والإكسسوارات المنزلية.