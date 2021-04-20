أمازون تخطو نحو استراتيجية طويلة الأجل في تركيا

قال "ريتشارد ماريوت" مدير شركة أمازون/تركيا، الاثنين، إن لدى أمازون استراتيجية نمو طويلة الأجل في تركيا وتخطط لتوسيع عملياتها التجارية في البلاد.

وفي معرض حديثه لوكالة أنباء الأناضول أوضح المسؤول التنفيذي للشركة قائلاً: "لدينا استراتيجية طويلة الأجل للعمل في تركيا، تماماً مثل نمونا في الاتحاد الأوروبي. وتقوم خطتنا على تقديم خدمة رائعة لعملائنا، ومواصلة زيادة الاختيارات وفرص توافر السلع، وتقديم إمكانية توصيل سريعة وموثوقة".

وحول إطلاق الشركة لمتجر البقالة عبر الإنترنت في تركيا الأسبوع الماضي، قال "ماريوت": "نحن نقدم للعملاء الأتراك باستمرار مجموعةً متزايدة من المنتجات بأسعار جيدة وتسليم مضمون وخدمة عملاء هي الأفضل في فئتها".

وأشار إلى أن الشركة ستوسع خط إنتاجها بمحلات البقالة غير الطازجة كخطوة تالية نحو هدفها المتمثل في توفير "رحلة تسوق سلسة" لعملائها.

وأكد "ماريوت" أن أمازون تهدف إلى دعم عملائها قدر الإمكان، وتزويدهم بما يحتاجون إليه.

وأضاف: "سواء كان الأمر يتعلق بالتسوق من أكبر تشكيلة متوفرة أو امتلاك الضروريات المنزلية بما في ذلك الأطعمة والمشروبات، فإننا في أمازون/تركيا نعمل بلا كلل لتلبية احتياجات عملائنا". مشدداً على أن التجارة الإلكترونية والتسوق عبر الإنترنت يعملان بشكل جيد في تركيا حتى قبل الوباء، وأن التسارع في تغيير عادات المستهلك دفع أمازون/تركيا إلى توفير مجموعة أوسع من المنتجات.

يذكر أن أمازون/تركيا تمكن العملاء في جميع أنحاء البلاد من التسوق ضمن مجموعة واسعة من السلع التي تنتجها العلامات التجارية التركية المحلية وكذلك العلامات التجارية العالمية، منذ سبتمبر 2018.