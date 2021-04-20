سيدة أعمال تركية تمتلك أول شركة تكنولوجيا "يونيكورن"

تسعى "إيسان تومر" المصنفة ضمن أفضل 50 رئيسة تنفيذية ناجحة في تركيا، إلى أن تصبح أيضاً أول سيدة أعمال تمتلك شركة "يونيكورن" تعمل في مجال التكنولوجيا.

ويطلق مصطلح "يونيكورن" في عالم الأعمال على الشركات الناشئة المملوكة للقطاع الخاص والتي تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار.

وبعد دراسة الذكاء الصناعي وعلم الأعصاب في جامعة هارفارد بالولايات المتحدة، ودراسة إنترنت الأشياء في جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة، أدركت "تومر" الأهمية المتزايدة لتقنيات الذكاء الصناعي، مما دفعها إلى أن تصبح رائدة أعمال في هذا التخصص.

وصرحت لوكالات الأنباء بالقول: "بدأت مسيرتي المهنية في مايكروسوفت، وبعد ذلك تقلدت العديد من الأدوار الإقليمية التنفيذية في العديد من البلدان المختلفة، على سبيل المثال عملت في جونسون أند جونسون و إثكون إندو سيرجري في الولايات المتحدة، ورويال فيليبس في الشرق الأوسط، وميدترونيك في تركيا".

وبعد عملها في قطاع الصحة الطبية على مدار الـ 25 عاماً الماضية، قررت "تومر" الانتقال إلى مجال التكنولوجيا وإنشاء شركتين تقنيتين في إسطنبول/تركيا والولايات المتحدة، وذلك قبل ظهور جائحة الفيروس المستجد عام 2020.

وأشارت "تومر" إلى أن المستقبل الواعد سيتشكل من خلال الجمع بين الذكاء الصناعي وعلوم الصحة، مضيفةً أنه مع الوباء، أصبح هذا الأمر أكثر وضوحاً.

وأوضحت "تومر" أن مجال التكنولوجيا والعلوم الحيوية هما مجالان سريعا النمو في العالم، قائلة إن شركتيها "Essential "Evolutions و"Infinitech" تركزان على هذه المجالات.

وقالت: "لدينا صناعة محلية في تركيا في العديد من المجالات مثل المنسوجات الذكية المضادة للميكروبات والفيروسات، والأجهزة القابلة للارتداء المزودة بأجهزة استشعار والتي تعتبر أحد الحلول الرائعة خاصة لعصر كوفيد-19".

وأشارت إلى أن الذكاء الصناعي أصبح جزءاً لا يتجزأ من عمل القطاع الصحي، وأنه ذو تأثير كبير على كل ركن من أركان حياتنا. مضيفةً أن الذكاء الصناعي مرشح بقوة للدخول في قطاعات مثل الرعاية الصحية والبحوث السريرية وتطوير الأدوية والتأمين.

وفي إشارة إلى أن الوباء قد أثر بشكل إيجابي على أعمالهم وساعدهم على النمو، قالت "تومر": "إن خطط نمو شركتنا تتطلع في المقام الأول نحو الولايات المتحدة وأوروبا. كما أن المناطق الجغرافية التي ينشط فيها الوباء تقع ضمن أولوياتنا".

وأضافت: "أولويتنا الثانية هي أن نتلقى طلباً جاداً من الشرق الأوسط والشرق الأقصى".

ومن المتوقع وفقاً لـ"تومر" أن تصل الشركتان إلى إجمالي مبيعات يبلغ 70 مليون دولار بحلول نهاية عام 2023.

وقالت: "هذا هو طموحنا. نود أن نزيد صادرات تركيا من المنسوجات الذكية والأجهزة القابلة للارتداء المصنعة محلياً وبيعها في الخارج".

ويعتبر قرار إنشاء الشركات التي تركز على التكنولوجيا وتوظيف الذكاء الصناعي في قطاع الصحة حكيماً ومناسباً تماماً في الوقت الذي أثرت فيه أزمة كوفيد-19 سلباً على العديد من القطاعات.

تجدر الإشارة إلى أن "تومر" هي أيضاً مؤسسة الجمعية التركية للذكاء الصناعي والتكنولوجيا، يجتمع فيها الأكاديميون مع رجال الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة المهتمين والعاملين في مجال التكنولوجيا بهدف التوصل إلى طرق جديدة يمكن من خلالها تنفيذ تطبيقات الذكاء الصناعي في قطاعات مختلفة.