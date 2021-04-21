منصة "بلو تي في" التركية تتجاوز "نتفليكس" محلياً بنسبة 43% من حصص السوق

أظهرت بيانات حصص منصات الوسائط الرقمية العاملة في تركيا، التي نشرت مؤخراً، أن منصة الفيديو التركية العالمية "BluTV" تمتلك الحصة الأكبر من إجمالي حصص السوق متجاوزة منصة "Netflix" الأكثر شهرة.

وكشفت شركة "جست ووتش" التلفزيونية ومقرها برلين، عن حصص السوق من المنصات الرقمية المتاحة في تركيا. وأوضحت البيانات المعلنة أن منصة "بلو تي في " التركية صعدت إلى القمة بحصة 43%، تليها "نتفليكس" بحصة 26% و"أمازون برايم" بحصة 18% من مجمل حصص السوق.

وبالرغم من انخفاض حصة المنصة التركية في السوق بنسبة 1% في الربع الأول من عام 2021 مقارنة بإحصائيات عام 2020، حافظت المنصة على مركزها الأول. وعلى العكس من ذلك، شهدت "نتفليكس" زيادة بنسبة 2% في حصتها في السوق إلى جانب زيادة بنسبة 1% في حصة "أمازون برايم".

وتمثل أفضل ثلاث منصات رقمية في القائمة نسبة 87% من إجمالي حصص السوق، وتليها في المركز الرابع منصة "MUBI" بحصة 8% بينما تشكل المنصات الأخرى نسبة 5% من الحصص المتبقية، منها منصات رقمية جديدة تماماً مثل "EXXEN" و"GAIN". وبالرغم من عدم تحقيق المنصات الجديدة نسباً كبيرة من حصص السوق بعد، إلا أن كلا النظامين يعدان بالوصول إلى حصص أكبر مع زيادة التنوع في قوائم المحتوى الخاصة بهما.

وتعد تركيا التي يبلغ عدد سكانها 83 مليون نسمة سوقاً رائداً للشركات الأجنبية، وتجذب المنصات الرقمية ذات الأداء الرائع مثل "BluTV" قدراً كبيراً من الاستثمارات داخل البلاد حيث قامت شركة "ديسكفري" مؤخراً بشراء حصة 35% في منصة البث التي احتلت مركز الصدارة في حصص السوق. وستمكّن الشراكة منصة "BluTV" من تقديم محتوى "ديسكفري" أيضاً، الأمر الذي سيعزز الحصة السوقية لـ BluTV بالإضافة إلى تمكين "ديسكفري" من الوصول بسهولة إلى الجمهور التركي.

يذكر أن منصة "بلو تي في" لديها 4.2 مليون مشترك داخل تركيا بينما لدى "نتفليكس" 3.5 مليون مشترك على الصعيد المحلي.