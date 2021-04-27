"أناضولو جيت" تطلق رحلاتها بين مدن أوكرانيا ومنتجع دالامان التركي

تستعد شركة الطيران التركية "أناضولو جيت" لبدء رحلات مباشرة بين أوكرانيا ومنتجع دالامان الجنوبي في تركيا، بينما تبدأ الخطوط الجوية التركية رحلات جديدة إلى 4 مدن مختلفة في أوزبكستان والصومال وكازاخستان.

وفي معرض حديثه مع وكالة أنباء الأناضول يوم الاثنين قال "أحمد طورسون" مدير شركة الخطوط الجوية التركية في مدينة "خيرسون" الأوكرانية، إن شركة "أناضولو جيت" ستقوم برحلات جوية مجدولة مباشرة من كييف وأوديسا إلى دالامان.

وأضاف أن رحلتين أسبوعيا بين أوديسا ودالامان ستبدآن في 2 مايو/أيار. في حين ستبدأ الرحلات إلى كييف بمعدل 4 أيام في الأسبوع في 29 أبريل/نيسان.

ويأتي إطلاق الرحلات الجوية الجديدة بعد أن دعا الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" مواطنيه في وقت سابق من هذا الشهر إلى قضاء عطلاتهم في تركيا بعد أن علقت روسيا معظم الرحلات الجوية في الفترة من 15 أبريل/نيسان إلى 1 يونيو/حزيران، بحجة ارتفاع الإصابات بالفيروس المستجد، في خطوة جاءت وسط توترات سياسية متزايدة بشأن دعم أنقرة لأوكرانيا.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني "دنيس شميهال" الأسبوع الماضي إنه ينبغي توسيع شبكة النقل بين تركيا وأوكرانيا بشكل أكبر لتعزيز التعاون السياحي.

وتعتبر أوكرانيا من بين أهم الأسواق السياحية بالنسبة لتركيا حيث وصل حوالي 998.000 سائح أوكراني إلى البلاد خلال عام 2020.

من جهة أخرى، أعلنت الخطوط الجوية التركية يوم الاثنين أنها ستبدأ رحلاتها إلى مدينتي "فرغانة" و"أرجنش" في أوزبكستان، و"تركستان" في كازاخستان، و"هرجيسا" في الصومال.