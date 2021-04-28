صادرات الأسماك التركية تتجاوز حاجز المليار دولار للمرة الأولى عام 2020

أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي "تورك ستات" أن صادرات تركيا من المنتجات البحرية تجاوزت حاجز المليار دولار لأول مرة في عام 2020.

وجاء في البيانات أن صادرات البلاد من الأسماك والقشريات والرخويات وغيرها من اللافقاريات المائية، استمرت في الزيادة العام الماضي بدءاً من 744.56 مليون دولار عام 2016 وصولاً لأكثر من مليار دولار عام 2020.

وكانت الوجهة الرئيسية لصادرات الاستزراع المائي التركية هي هولندا بقيمة 133.08 مليون دولار، تليها روسيا بـ 131.9 مليون دولار، ثم إيطاليا 121.45 مليون دولار، واليونان بمبلغ 81.24 مليون دولار.

وقال "رمضان أوز قايا" رئيس الاتحاد المركزي لتعاونيات مزارع الأسماك، إن منتجات التصدير الرئيسية في تركيا هي التراوت والأبراميس والليفريك.

وأشار إلى أن تركيا هي أكبر مصدر للأسماك في أوروبا، بل إنها تصدر التونة إلى اليابان.

وقال إن القطاع يواصل العمل نحو هدف تصدير الاستزراع المائي لعام 2023 البالغ 2 مليار دولار.