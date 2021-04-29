ارتفاع أرباح فيسبوك بالربع الأول 2021 بما يقارب المئة بالمئة

أعلنت شركة فيسبوك أن أرباحها بالربع الأول 2021 ارتفعت بنسبة 93.8 بالمئة على أساس سنوي، مع تسجيل تحسن ملحوظ بالإيرادات.

وأفادت الشركة -المالكة لعدد من مواقع التواصل الاجتماعي-، الخميس، بأن صافي الأرباح خلال الفترة سجل 9.497 مليارات دولار، مقارنة مع 4.9 مليارات دولار بالربع الأول 2020.

وحسب البيانات، ارتفعت إيرادات فيسبوك خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس/آذار الماضي، بنسبة 48 بالمئة إلى 26.17 مليار دولار، من 17.7 مليار دولار بالفترة المقارنة من العام السابق.

وأفادت البيانات أن تحسن الإيرادات، يأتي وسط ارتفاع مستخدمي تطبيقات فيسبوك المختلفة إلى ما يقرب من 3.5 مليارات مستخدم خلال الربع الأول من العام الحالي، بزيادة سنوية 15 بالمئة.

وزادت عائدات الإعلانات، التي تشكل الجزء الأكبر من دخل فيسبوك بنسبة 46 بالمئة، إلى 25.4 مليار دولار.

واستفادت شركات التكنولوجيا من أزمة جائحة كورونا، التي أدت إلى التباعد وحظر التجول واعتماد الناس على التطبيقات الالكترونية للتواصل الاجتماعي أو شراء السلع.