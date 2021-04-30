الحافلات التركية تدخل الخدمة في وسائل النقل العام في براغ

بدأت حافلات النقل العام المصنعة في تركيا خدمة مواطني عاصمة جمهورية التشيك بكفاءة عالية بعد أن أضيفت إلى أسطول النقل العام في براغ في حفل أقيم يوم الخميس.

وقامت شركة BMC التركية الرائدة في تصنيع المركبات بإنتاج ما مجموعه 5 حافلات نقل عام مزودة بأحدث التجهيزات، وتم بيع المركبات عبر شركة BusPlan العاملة في البلاد وشريكتها التشيكية.

وحضر حفل الخميس سفير تركيا في براغ "أجمين باغش" والمستشار التجاري "براءت دميرجي كورت".

وفي حديثه لوكالة أنباء الأناضول قال "باغش" إنهم سعداء بأن الحافلات ذات العلامة التجارية التركية ستلعب دوراً في وسائل النقل العام في براغ.

وسلط "باغش" الضوء على أن الصفقة ستقدم مساهمة جادة في العلاقات التجارية بين البلدين، وأشار إلى أن الحافلات التي تنتجها شركة BMC ستُستخدم في وسائل النقل العام مثل حافلات "تيمسا"، مع ضمان التفاعل التجاري المتبادل واستمرار الاستثمارات.

وستقوم شركة تصنيع السيارات التركية "تيمسا"، المملوكة بشكل مشترك من قبل مجموعة "صابنجي" التركية القابضة ومجموعة PPF ومقرها هولندا، والتي فازت بمناقصة الحافلات الكهربائية في براغ مع شركتها الشقيقة "سكودا"، بتسليم أسطول مؤلف من 14 حافلة في نهاية هذا العام. كما قامت شركة "تيمسا" من قبل بتصدير حافلاتها الكهربائية إلى كل من السويد وبلجيكا.

ومن المتوقع أن يساعد أسطول المركبات الحديثة والصديقة للبيئة، براغ على تحقيق هدفها المتمثل في ضمان هواء أنظف مع تقليل انبعاثات الكربون. وسيكون العقد الذي تبلغ قيمته حوالي 25 مليون دولار، أول عقد لتسليم حافلة كهربائية تبرمه شركة "تيمسا" مع شركتها الشقيقة "سكودا".

وأضاف "باغش" أنه على الرغم من الوباء، فقد زاد حجم التجارة الثنائية بين جمهورية التشيك وتركيا بنسبة 12% في العام الماضي، مما ساهم في بلوغ الهدف البالغ 5 مليارات دولار.