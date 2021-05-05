الخطوط الجوية التركية أول شركة طيران كبرى تحقق أرباحاً بالرغم من الوباء

احتلت الخطوط الجوية التركية مركزاً متقدماً بين شركات الطيران الكبرى التي سجلت أرباحاً هذا العام، بفضل عائدات الشحن التي ساعدت في مواجهة الانخفاض الحاد في أعداد الركاب الذي تسببت به جائحة الفيروس المستجد.

وسجلت الخطوط الجوية التركية أرباحاً صافية في الربع الأول بلغت 61 مليون دولار، على عكس تقديرات المحللين التي توقعت خسارة بنحو 350 مليون ليرة تركية.

وكانت الشركة قد سجلت خسائر بنحو 2 مليار ليرة تركية في نفس الفترة من العام الماضي.

وفي بيان أصدرته الشركة مؤخراً قالت فيه: "تمكنت الخطوط الجوية التركية في هذا الوقت العصيب، من إنهاء الربع الأول من عام 2021 بتكاليف تشغيلية حقيقية بلغت 41 مليون دولار وأرباح صافية قدرها 61 مليون دولار على الرغم من آثار الأزمة الناجمة عن كوفيد -19".

وقفزت عائدات شركة النقل الجوي بنسبة 77% على أساس سنوي لتصل إلى 824 مليون دولار، بينما انخفضت عائدات الركاب بنسبة 55% لتصل إلى 901 مليون دولار.

بالإضافة إلى ذلك، انخفضت تكاليف التشغيل بنحو 1 مليار دولار، مع انخفاض تكاليف الوقود بنسبة 47%، والموظفين بنسبة 38%، والمبيعات والتسويق بنسبة 42%.

ونقلت الخطوط الجوية التركية في الربع الأول من عام 2021 التي شهدت انخفاضاً حاداً في عدد الركاب، ما مجموعه 6.4 مليون مسافر بنسبة إشغال بلغت 74% في الرحلات الداخلية و61% في الرحلات الدولية.

وحول تقييم النتائج قال "إلكر آيجي" الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية التركية: "مع استمرار الآثار المدمرة على صناعة الطيران العالمية التي تسبب بها الوباء، لا يمكن وصف هذا الأداء إلا بأنه غاية في النجاح".

وأكد أن هذا النجاح هو نتيجة الجمع بين الإحساس الوطني بالواجب والقدرة المهنية والخبرة في إدارة الأزمات.

وأضاف: "سنواصل العمل بنفس المجهود والعطاء من أجل تجاوز هذه الأيام المظلمة والاستمرار في تعزيز التقدم"

يذكر أن الشركة أنهت عام 2020 بخسارة صافية قدرها 5.58 مليار ليرة تركية، مقارنة بأرباح صافية قدرها 4.53 مليار ليرة تركية في عام 2019 قبل أن يوقف الوباء النقل في جميع أنحاء العالم وتفرض الدول قيوداً على السفر للحد من انتشار الفيروس.

وتمتلك الخطوط الجوية التركية أسطولاً عملاقاً يضم 362 طائرة منها 231 طائرة ضيقة و 106 عريضة و 25 طائرة شحن.

ووفقاً لبيانات فبراير/شباط 2021 أصبحت شركة الشحن التركية "Turkish Cargo" خامس أكبر شركة شحن جوي في العالم مع نمو قياسي في سوق الشحن، وخصوصاً بعد أن وسعت من قوة شبكة رحلاتها بزيادة السعة بنسبة 33% في الربع الأول من عام 2021.

كما عززت الشركة حصتها في السوق العالمية إلى 4.7% خلال عام 2020 من خلال القيام بمهام إضافية بسبب إغلاق البلدان أبوابها حذراً من الوباء.