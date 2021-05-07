شركة الاتصالات التركية تتطلع إلى تحقيق نمو مستدام مع تضاعف أرباح الربع الأول

تجاوزت شركة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الرائدة في تركيا "تورك تيليكوم" التوقعات حين تضاعف صافي أرباحها من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار بارتفاع هامش الربح الإجمالي والمكاسب القوية المحققة بازدياد عدد المشتركين وانخفاض النفقات المالية.

وقالت الشركة في بيان يوم الخميس إن صافي ربح الشركة ارتفع بنسبة 105% في الربع الأول مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ووصل إلى 163.6 مليون دولار.

ونمت عائدات الشركة بنسبة 20.4% لتصل إلى 7.6 مليار ليرة تركية، في حين اكتسبت 2.2 مليون مشترك جديد في الأشهر الـ 12 الماضية لتصل إلى إجمالي 50.6 مليون مشترك.

وصرح "أوميت أونال" الرئيس التنفيذي للشركة أن البيئة الحالية مهدت الطريق لمراجعة تصاعدية في توقعات 2021.

وأشار بالقول: "نتوقع وفقاً للقيمة الحالية نمو الإيرادات بحوالي 16% ووصول الأرباح إلى حوالي 15.4 مليار ليرة تركية وإنفاق استثماري بنحو 8 مليارات ليرة تركية".

وأضاف "أونال": "سنركز من خلال استثماراتنا على توسيع وتحسين شبكاتنا الثابتة والمتنقلة وبناء القدرات والأجندة الرقمية ومراكز البيانات والانتقال إلى الجيل الخامس 5G".

وحول النمو القوي والمستدام للشركة مضى المدير التنفيذي للشركة بالقول:"لقد أمضت بلادنا ربعاً آخر تحت قيود الوباء. ونأمل أن نقترب بسرعة من نهاية هذه الأوقات الصعبة". مشيراً إلى أنهم ركزوا "خلال هذه الفترة على البقاء في صدارة مؤسسات الأعمال والعمل على الأهداف الطموحة لتحقيق نمو قوي ومستدام".

وقال إنهم نجحوا في تحويل تحديات عام 2020 إلى فرص كبيرة من خلال إعطاء الأولوية للتميز المالي وإدارة المخاطر والرقمنة والكفاءة وثقة العملاء.

وختم "أونال" مؤكداً: "لقد أضفنا المزيد إلى قوتنا بهدف تحقيق أداء أفضل في عام 2021. وتمكنا من تجاوز التوقعات في نمو إيرادات الشركة خلال هذا الربع بالإضافة إلى تعزيز خطوط الاتصالات الثابتة والمتنقلة".