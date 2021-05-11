مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة ترتفع في تركيا بأكثر من 200% خلال 4 أشهر

انخفضت مبيعات السيارات التي تعمل بالديزل في تركيا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام في الوقت الذي شهدت فيه مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة ارتفاعاً ملحوظاً يدل على تغيير في اتجاه الطلب في سوق السيارات بما يتماشى مع التطورات العالمية.

ووفقاً لبيانات جمعية موزعي السيارات التركية فقد انخفض خلال الفترة المذكورة من العام، إنتاج السيارات التي تعمل بالديزل تدريجياً في تركيا بنسبة 10.3% على أساس سنوي، ومن المقرر أن يتم التخلص التدريجي منها بالكامل في المستقبل. بينما ارتفعت في الوقت نفسه مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة في البلاد بأكثر من 200% على أساس سنوي.

وتم في هذه الفترة بيع 260.148 سيارة كهربائية وهجينة مما سبب نمواً في السوق الإجمالي للسيارات والمركبات التجارية الخفيفة في البلاد بنسبة 72.4% في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وأظهرت بيانات جمعية موزعي السيارات التركية خلال الفترة المذكورة، زيادة في مبيعات السيارات بنسبة 68.7% وقفزت مبيعات المركبات التجارية الخفيفة بنسبة 88.1%.

ويعتبر تراجع الشركات المصنعة عن إنتاج السيارات التي تعمل بالديزل وطرحها عدداً أقل منها في الأسواق مقارنة بالسنوات السابقة أحد العوامل المهمة في انخفاض مبيعات الديزل.

ويتوقع أن تحل السيارات الهجينة والكهربائية التي استمرت مبيعاتها في الارتفاع في السنوات الأخيرة، محل سيارات محرك الاحتراق الداخلي في المستقبل.

وتشير بيانات الأشهر الأربعة الأولى من عام 2021 إلى أنه على الرغم من استمرار الاتجاه المتزايد في مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة، فإن حصة السيارات الكهربائية والهجينة التي بدأت للتو في الانتشار في العالم، لا تزال منخفضة، وأن الزيادة في الضريبة الاستهلاكية الخاصة على السيارات الكهربائية لها تأثير هبوطي على المبيعات.