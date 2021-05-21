16 مشفى تركياً يشارك في معرض السياحة العلاجية في البوسنة

انطلقت بالعاصمة البوسنية سراييفو، الجمعة، فعاليات معرض "البوسنة والهرسك" للسياحة العلاجية في دورته الثانية، بمشاركة عدة دول بينها تركيا.

ويشارك 16 مستشفى تركيًا في المعرض الذي يهدف إلى عرض أحدث التقنيات وطرق العلاج في القطاع الصحي عالميا، ويستمر حتى غد السبت.

وحضر حفل افتتاح المعرض السفير التركي لدى سراييفو صادق بابور غرغين، وعدد من مديري المستشفيات المحلية والعالمية.

في حديثه للأناضول، قال غرغين إن القطاع الصحي القوي في تركيا لعب دورا كبيرا في تقليل الآثار السلبية لوباء كورونا على المواطنين الأتراك.

وأضاف أن "تركيا تعتبر دولة رائدة في مجال الطب والسياحة العلاجية على وجه الخصوص، كما تمتلك مستشفيات مزودة بأحدث التقنيات الطبية الحديثة".

وأكد غرغين أن بلاده حريصة على تبادل الخبرات العلاجية مع البوسنة والهرسك في العديد من المجالات الطبية.

جدير بالذكر أن المعرض أقيم لأول مرة في عام 2019، وتم إلغاؤه العام الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.