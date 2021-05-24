منطقة غرب البحر المتوسط تحقق صادرات خضار وفواكه بقيمة 260 مليون دولار

سجلت صادرات منطقة غرب البحر المتوسط بتركيا، في قطاع الخضار والفواكه عائدات بقيمة 260 مليون دولار، في الثلث الأول من العام الجاري.

وبحسب معلومات حصلت عليها الأناضول، الاثنين، من اتحاد مصدري غرب البحر المتوسط (أنطاليا وإسبارطة وبوردور)، بلغت صادرات الخضار والفواكه، بين يناير/ كانون الثاني وأبريل/ نيسان 2021، 260 مليون دولار.

وأوضحت البيانات أن الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي، شهدت زيادة في حجم الصادرات بنسبة 33.34 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وأشارت إلى أن صادرات المنطقة من الخضار والفواكه وصلت إلى 135 دولة حول العالم.