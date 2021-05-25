شركة "تكنو موبايل" الصينية تبدأ إنتاج الهواتف المحمولة في تركيا

في خطوة جديدة تلت خطوات مماثلة قام بها عمالقة التكنولوجيا الآسيويين، بدأت "تكنو موبايل" Tecno Mobile إحدى أكبر شركات تصنيع الهواتف المحمولة في الصين، إنتاج هواتفها في تركيا باستثمار يبلغ 35 مليون دولار، وفقاً لبيان الشركة الذي أصدرته يوم الإثنين.

وقال "هانك لي" مدير فرع الشركة في تركيا: "نخطط في السنة الأولى لتوظيف حوالي 1000 شخص في مصنع الشركة في منطقة بنديك في إسطنبول". مشيراً إلى أن الشركة تهدف إلى زيادة استثماراتها على المدى الطويل، بما يتماشى مع حصة 10% المستهدفة في السوق التركي.

ويغطي الاستثمار الأولي إنتاج هواتف من ماركة "CAMON" و"POVA" و"SPARK"، في حين أوضح المسؤول الصيني بالقول: "سنخصص منتجاتنا وفقاً لاحتياجات المستخدمين في تركيا".

وتأكيداً على البيئة المشجعة والإيجابية التي خلقتها الحكومة التركية بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، قال "هانك لي": "لقد انجذبنا بشدة للإطار المشجع والنهج الحكيم الذي اتخذته الحكومة التركية لبدء هذا الاستثمار، ونحن نؤمن إيماناً عميقاً بالاقتصاد التركي والسوق التركي".

وتمتلك "تكنو موبايل" التابعة لشركة "ترانجن" القابضة، حضوراً عالمياً مؤثراً بسبب فروعها المنتشرة في أكثر من 60 سوقاً في جميع أنحاء العالم، وخاصة في أسواق إفريقيا وجنوب آسيا إضافةً إلى السوق التركية التي دخلتها العام الماضي.

وقد حققت القيمة السوقية لشركة "ترانجن" القابضة 5 مليارات دولار في طرحها العام الأولي في سبتمبر 2019 واستمرت لتصل إلى ما يقرب من 5 أضعاف بحلول أبريل/نيسان 2021. وفي تعليقه على هذا النجاح قال "هانك لي": "تُظهر القيمة السوقية لشركتنا التي وصلت إلى 24 مليار دولار اعتباراً من أبريل/نيسان 2021، بزيادة قدرها 262% في العام الماضي وحده، أن هذا النجاح لم يأتِ مصادفة".

يذكر أن الشركة دخلت منذ نهاية عام 2016 في شراكة مع نادي كرة القدم الإنجليزي "مانشستر سيتي".

وكانت شركة إلكترونيات صينية عملاقة أخرى هي "شياومي" قد افتتحت منشآتها الإنتاجية في إسطنبول مع عملاق الإمداد "سالكومب" في 29 مارس/آذار من هذا العام. إلى جانب ذلك، أعلنت شركة "أوبّو" مرة أخرى في ديسمبر/كانون الأول 2020 عن خططها للاستثمار في تركيا وبدأت الإنتاج التجريبي في المصنع في "توزلا" بإسطنبول هذا الشهر. وقد طرح أول هاتف ذكي مصنوع في تركيا في الأسواق مؤخراً.