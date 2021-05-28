وزير التجارة التركي: بلادنا تقف سداً منيعًا بوجه مهربي المخدرات

أكد وزير التجارة التركي محمد موش، الجمعة، أن بلاده تقف سداً منيعا في وجه عمليات تهريب البضائع غير المشروعة، لا سيما المخدرات والمواد الضارة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها موش، بمركز القيادة والتحكم التابع للوزارة، عقب ضبط شحنة مخدرات مهربة في 15 مايو/ أيار الجاري، تحتوي 6.2 ملايين قرص من حبوب "الكبتاغون"، بميناء إسكندرون بولاية هطاي (جنوب غرب).

وقال موش إن سلطات البلاد منعت العام الماضي محاولات التهريب في العديد من المجالات المختلفة التي تهدد الصحة العامة، وخصوصا المخدرات والتبغ والمشروبات الكحولية، بالإضافة إلى عدد من القطع الأثرية التاريخية.

وأوضح أن فرق الوزارة صادرت خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021، كميات كبيرة بضائع المهربة، تقدر قيمتها بـ 2.4 مليار ليرة (الدولار يساوي 8.56 ليرة).

ولفت إلى أن السلطات ضبطت 808 كيلوغرامات من الهيروين، في بوابة معبر "غوربولاك" الحدودي، خلال نفس الفترة المذكورة.

وأشار إلى أن جميع الجهات ذات الاختصاص في تركيا، تعمل بتنسيق وتناغم مع بعضها، لوقف عمليات التهريب الرامية للإضرار باقتصاد البلاد وصحة مواطنيه.