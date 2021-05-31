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تركيا.. صادرات زيت الزيتون إلى الولايات المتحدة ترتفع 26 بالمئة

وكالة الأناضول للأنباء
إزمير
نشر في 31.05.2021 12:57
آخر تحديث في 31.05.2021 13:01
تركيا.. صادرات زيت الزيتون إلى الولايات المتحدة ترتفع 26 بالمئة

حققت قيمة صادرات زيت الزيتون من تركيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، نموًا بنسبة 26 بالمئة خلال 6 أشهر، خلال الموسم الأخير.

وقال داود أر، رئيس المجلس الإداري لاتحاد مصدري الزيتون وزيته في منطقة إيجة، غربي تركيا، في بيان أصدره الاثنين، إن موسم تصدير زيت الزيتون بدأ مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

وأضاف أنه خلال الأشهر الستة الأولى من انطلاق الموسم، ارتفعت صادرات القطاع إلى الولايات المتحدة، بنسبة 9 بالمئة من حيث الكمية، فيما بلغ نموها من حيث القيمة 26 بالمئة.

وأوضح أن كمية صادرات زيت الزيتون التركية إلى الولايات المتحدة، خلال الفترة المذكورة، بلغت 9 آلاف و103 أطنان، مشيرًا أن عائدات هذه الكمية بلغت 23 مليون و98 ألف دولار.

وأفاد أن الولايات المتحدة، تستحوذ على 36.5 بالمئة من صادرات زيت الزيتون التركية.

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