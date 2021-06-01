كبرى الشركات الأمريكية تسعى لتوسيع استثماراتها في تركيا

اجتمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي مع كبار المدراء التنفيذيين لعدد من الشركات العالمية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، وهم أكدوا ثقتهم في الاقتصاد التركي وعزمهم على الدخول في استثمارات جديدة في البلاد.

وضم الاجتماع عبر الإنترنت يوم 26 مايو/أيار، المدراء التنفيذيين لـ 26 شركة عالمية مقرها الولايات المتحدة وتم تنظيمه من قبل غرفة التجارة الأمريكية ومكتب الاستثمار في الرئاسة التركية والسفارة التركية في واشنطن واتحاد الغرف وبورصات السلع في تركيا.

وشارك فيه العديد من الشركات مثل "هيلتون" و"كوكاكولا" و"مايكروسوفت" و"غوغل" و"هانيويل" و"جونسون آند جونسون" و"نتفليكس" وغيرها. واستمع خلاله أردوغان إلى مديري الشركات من قطاعات مثل الزراعة والطاقة والتمويل والصحة والمعلوماتية والسياحة والطيران وأجاب على أسئلتهم.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن المسؤولين التنفيذيين قولهم إنهم يركزون على إقامة علاقة أعمق وأكثر ديناميكية مع تركيا وعلى تطوير التعاون الثنائي بين البلدين، وأكدوا أن تعزيز الحوار التجاري في هذا الاتجاه من شأنه أن يساعد على تسوية اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا والولايات المتحدة وتحديث الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي. وأشاروا إلى أنه يمكن الوصول إلى حجم تجارة ثنائية أعلى بكثير بفضل جودة المنتجات التركية والتسهيلات المقدمة وصولاً إلى هدف 100 مليار دولار المقرر الوصول إليه.

وشهدت التجارة الثنائية ارتفاعاً مطرداً على مدى السنوات الماضية، وحتى جائحة الفيروس المستجد لم تستطع منع الحجم المتزايد من تجاوز 20 مليار دولار في عام 2020.

وتعمل في تركيا أكثر من 1700 شركة أمريكية يبلغ إجمالي أصولها 31.2 مليار دولار وتوفر فرص عمل لـ 78.000 شخص.

تجدر الإشارة إلى أن البيانات الرسمية أظهرت الاثنين، أن الاقتصاد التركي نما بنسبة 7% في الربع الأول من عام 2021 متجاوزاً توقعات السوق. وتركيا واحدة من الدول القليلة التي لم يحدث فيها نمو سلبي خلال الوباء، حيث نما اقتصادها بنسبة 1.8% في عام 2020.