أردوغان: تركيا تقدم كل أنواع الدعم للاستثمارات الأجنبية

دعا الرئيس رجب طيب أردوغان الشركات الأجنبية للاستثمار في تركيا مؤكداً أن أبواب بلاده مفتوحة لمنح الشركات الأمريكية كافة أنواع الدعم بهذا الخصوص.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أردوغان، مساء الثلاثاء، في لقاء مع عدد من الصحفيين على شاشة التلفزيون الرسمي التركي.

وأوضح أنه التقى بممثلي نحو 30 شركة أمريكية خلال الأيام الماضية، مضيفا: "قلنا لهم بأن مكتب الاستثمار التركي لدينا تحت تصرفكم، نحن مستعدون لتقديم كافة أنواع الدعم لكم".

وأضاف أن اللقاء مع ممثلي الشركات الأمريكية كان جيدا ويستند على المصلحة المتبادلة، وأن الاجتماعات المقبلة ستكون في الولايات المتحدة بعد فترة جائحة كورونا.

وذكر أردوغان أن الاقتصاد التركي كان الأسرع نموا في أوروبا خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة بلغت 7 بالمئة، مشيرا أن العنصر الأكثر بروزا في النمو كان في استثمارات الآلات والمعدات حيث بلغ 30.5 بالمئة.

وحول التوقعات بانتعاش قطاع السياحة التركي، قال أردوغان إن وزير الثقافة والسياحة محمد آرصوي أجرى مؤخرا زيارة إلى ألمانيا وروسيا برفقة وفد للتباحث حول شؤون السياحة، وأنه عاد ببعض الأخبار الإيجابية.