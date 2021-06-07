ارتفاع الصادرات التركية إلى دول الشرق الأوسط بنسبة 38.3 بالمئة

حققت الصادرات التركية إلى دول الشرق الأوسط 85.2 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.

ووفق معلومات حصلت عليها الأناضول من "مجلس المصدرين الأتراك"، الاثنين، بلغت صادرات تركيا إلى دول الشرق الأوسط بين يناير/ كانون الثاني ومايو/ أيار، 85 مليار 219 مليون 653 ألف دولار.

وارتفع إجمالي الصادرات في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 38.3 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق 2020.

وسجلت صادرات المنتجات الكيميائية والحبوب والبقول والبذور الزيتية ومنتجات الصلب، الحصة الأكبر من هذه الصادرات، بنسبة تقارب 40 بالمئة.