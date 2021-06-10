وزير الصناعة التركي يعلن اكتشاف 20 طنا من الذهب شرقي البلاد

أعلن وزير الصناعة التركي مصطفى ورانك، الخميس، اكتشاف 20 طنا من الذهب و3.5 طن من الفضة في ولاية أغري شرقي البلاد.

جاء ذلك في كلمة خلال حفل وضع حجر أساس منشأة لشركة "Koza Gold Corporation" لتعدين الذهب في ولاية أغري.

وأوضح ورانك أن كمية الذهب المكتشف تبلغ 20 طنا وبقيمة 1.2 مليار دولار، إضافة إلى 3.5 أطنان من الفضة بقيمة 2.8 مليون دولار.

وأضاف أن المنشأة التي وضع حجر أساسها اليوم لها أهمية كبيرة للولاية وللاقتصاد الوطني، مشيرا أن قيمة الاستثمار في المنشأة بلغت 160 مليون دولار.

ولفت إلى أن بلاده قطعت شوطا كبيرا في مجال التعدين وأنهم يولون أهمية كبيرة لتطوير صناعة التعدين وتقديم الحوافز للمستثمرين من أجل تلبية احتياجات البلاد.

وأكد ورانك أن بلاده قدمت الدعم والحوافز لتطوير قطاع التعدين بقيمة 6 مليارات دولار، مشيرا إلى إنتاج 24 طنا من الذهب من 18 منجما خلال العام الماضي.

وأضاف أن تركيا كانت سابقا تستورد 100 بالمئة من احتياجات الذهب لديها من الخارج، وأنها اليوم باتت تساهم بـ2.4 مليار دولار في تقليص عجز الحساب الجاري عبر إنتاجها للذهب محليا.