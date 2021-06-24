تشغيل خط النقل البحري "رورو" بين تركيا وليبيا بشكل دائم

باشرت مجموعة "كرانفيل" التركية تنظيم رحلات النقل البحري "رورو" من تركيا إلى ليبيا، من أجل زيادة حجم التجارة بين البلدين.

وذكرت "كرانفيل" في بيان الخميس، أنها كانت تنظم رحلات نقل "رورو" من تركيا إلى ليبيا لأغراض تجريبية فقط، وأنها باشرت بتنظيمها بشكل دائم.

وأوضحت أنها نفذت أول رحلة نقل "رورو" من ميناء "أمبارلي" بإسطنبول إلى ميناء مصراتة الليبية.

وتقوم الشركة بنقل الحاويات من موانئ إسطنبول وقوجة إيلي وصامسون وإزمير ومرسين وإسكندرون التركية إلى مصراتة.

وتهدف الشركة بدء خدمة خط حاويات أسبوعية بين البلدين بسفن جديدة.

ونقل البيان عن فاتح ساري، المدير التنفيذي في "كرانفيل" قوله: "بفضل الخط والرحلات التي فعّلناها، تصل ليبيا في غضون 4 أيام".

وأضاف: "نحن أول من ينظم رحلات الرورو والشحن المنتظمة إلى ليبيا. تلك الرحلات ستزيد من تجارتنا إلى إفريقيا في ومقدمتها ليبيا".

ونظام "رورو" (Ro-Ro) أسلوب يستخدم في نقل البضائع بين البلدان عبر خط بحري، حيثيتم من خلاله تصدير المنتجات على شاحنات تنقلها عبّارات تُسمى "سفن الدحرجة".

وهذه السفن مصممة لحمل السيارات والقاطرات والشاحنات التي تنقل بضائع بين ميناءين، ثم تتابع طريقها برا.