شركة تطوير تركية تتلقى استثمارات كبيرة لإنتاج برمجيات محلية

قدمت شركة "إنفنترام" Inventram الاستثمارية التابعة لأكبر مجموعة قابضة تركية "كوتش هولدينغ" استثماراً لشركة "أوغمينسي" Augmency وهي الشركة الوحيدة التي تقدم منتجات الأجهزة والبرمجيات المحلية في مجال الواقع المعزز القابل للارتداء.

وتهدف "أوغمينسي" من خلال تطوير حلول الواقع المعزز القابلة للارتداء بالرأس من الجيل التالي للشركات من مختلف قطاعات السوق، إلى الحصول على حصة كبيرة في صادرات تركيا عالية التقنية أثناء الاستعداد للانفتاح على الأسواق العالمية من خلال منتجها الجديد "Cyclops HMD".

ومن المتوقع أن يوفر المنتج الجديد لقطاع الصناعة تقنية الواقع المعزز القابلة للارتداء و المزيد من حلول البرمجيات المتطورة.

ولتسليط الضوء على طبيعة الاستثمار والتقنيات التي طورتها الشركة عقد مؤتمر صحفي بمشاركة "تامر هاشم أوغلو" رئيس مجموعة "كوتش القابضة"، والمدير العام لشركة "إنفنترام" والشريك المؤسس لشركة "أوغمينسي" ورئيس مجلس الإدارة "هاكان راي".

وخلال المؤتمر، أكد "هاشم أوغلو" على أن "إنفنترام" ساهمت بشكل كبير في تحويل التقنيات الدقيقة طويلة الأجل، ذات العائد المرتفع والتي تحدث فرقاً في جميع أنحاء العالم وفي الشركات التي توفر هذه التقنيات.

وقال: "من خلال إنشاء بعض هذه الشركات في الخارج دعمنا مشاريع طموحة على نطاق عالمي".

وأضاف: "نعتقد أن انفنترام ستلعب دوراً هاماً في تحقيق هدف بلدنا في أن تصبح مُصدِّراً للتكنولوجيا. لذلك قررنا زيادة حجم الاستثمار من أجل اتخاذ خطوات حازمة نحو هذا الهدف وكي يكون لنا دور أكبر في استثمارات التكنولوجيا العالية على مستوى العالم. وستواصل إنفنترام إدارة استثمارات رأس المال لشركة كوتش القابضة بقوة أكبر".

>بقلم TIMUR SIRT