صناعة المناطيد الحرارية المحلية التركية تلقى رواجاً عالمياً

تتلقى صناعة المناطيد الحرارية المحلية التركية، زيادة كبيرة في الطلبات الخارجية لا سيما من مصر والصين والهند.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة شركة "باشا بالونز" (Pasha Balloons) لإنتاج المناطيد الحرارية، بولاية نوشهير (وسط ) هاكان زنغين، أنهم يشهدون زيادة كبيرة في الطلبات الخارجية من مصر والهند والصين.

وأشار زنغين إلى أن شركتهم حصلت على "شهادة النوع" في مجال صناعة المناطيد الحرارية من قبل المديرية العامة للطيران المدني التركي عام 2019.

وأضاف أن جميع مراحل إنتاج المناطيد من التصميم إلى الإنتاج تتم محلياً دون الاعتماد على الخارج، مشيرا إلى المساهمة الكبيرة في الاقتصاد التركي.

وذكر زنغين أن أولى عمليات التصدير الخارجية لهم كانت لدولة رواندا في أفريقيا، وأن الطلبات الكبيرة في الوقت الراهن تأتي من مصر والهند والصين.

وتوقع زيادة الطلب الخارجي على المناطيد الحرارية في الفترة المقبلة من أفريقيا وأوروبا.

وفي 2020، حلّقت مناطيد حرارية المحلية الصنع في منطقة كبادوكيا التركية، لأول مرة بعد اتمام مرحلة التجارب.

وتشتهر منطقة كبادوكيا التاريخية والسياحية بمدنها تحت الأرض ومداخن الجنيات، أو ما يطلق عليه في الصحارى العربية "موائد الشيطان"، التي تشكلت نتيجة عوامل النحت والتعرية.

وإضافة إلى الأماكن التاريخية، يستمتع السياح برؤية المناظر الخلابة من السماء، عبر رحلات المناطيد.