السودان يبحث تخصيص أراض زراعية للمستثمرين الأتراك

التقى نائب وزير الزراعة التركي محمد هادي تونش مع وزير الزراعة السوداني الطاهر إسماعيل حربي في العاصمة الخرطوم، الاثنين، وبحث الجانيان تخصيص أراض زراعية لاستثمارات تركية في السودان.

وقد وقع البلدان عام 2017، اتفاقية خصصت الحكومة السودانية بموجبها مساحة 780 ألفا و500 هكتار من الأراضي في عموم السودان للاستثمار التركي، بموجب تأسيس شركة مشتركة بين وزارة الزراعة السودانية والمديرية العامة للشؤون الزراعية التركية.

وفي تصريح للصحفيين عقب اللقاء، قال نائب وزير الزراعة التركي، إن بلاده "جادة في رغبتها باستفادة السودان من التقنيات الزراعية المتقدمة في تركيا".

ولفت تونش إلى تطوير نظام زراعي تركي يستطيع تحديد نوعية الأراضي والتربة وتركيبة المحاصيل التي تصلح للزراعة فيها.

من جهته، قال وزير الزراعة السوداني للصحفيين إن "هناك رغبة سودانية أكيدة في التعاون مع تركيا في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني".

وأضاف أن الجانبين ناقشا خلال الاجتماع كل أوجه التعاون المشترك في القطاع الزراعي.

وأوضح الوزير السوداني أن الجانبين سينخرطان في اجتماعات مكثفة لبلورة المشاريع التي سيبدأ تنفيذها بعد الانتهاء من الجوانب الفنية والقانونية التي تتعلق بتلك المشروعات.

واكتسبت العلاقات السودانية التركية في كافة المجالات، وخاصة القطاع الزراعة، زخما كبيرا بعد زيارة أجراها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السودان، في ديسمبر/كانون الأول 2017.