تركيا تزيد من وتيرة دمج الذكاء الصناعي في خطوط الإنتاج

تحولت الوظائف ذات المخاطر التشغيلية العالية والمصانع والشركات إلى حلول ذكاء الأعمال من أجل الإنتاج المستمر خلال فترة الوباء التي مكنت اقتصاد البيانات من النمو عدة أضعاف لزيادة الإنتاجية وضمان استمراريتها.

وأدت الانقطاعات في سلسلة التوريد أثناء جائحة الفيروس المستجد فضلاً عن مشاكل الخدمات اللوجستية التي تسببت في انحرافات مستمرة عن التوقعات، إلى حدوث مشكلات كبيرة في الاقتصادات القائمة على الإنتاج.

ودفعت مشاكل الإنتاج واللوجستيات التي عانت منها المصانع الصينية، أوروبا إلى اللجوء إلى تركيا التي بدأت في نقل الحاويات إلى أوروبا بالشاحنات، ما استلزم تحولاً موجهاً نحو التكنولوجيا من أجل توفير الإنتاج غير المنقطع.

يستعرض هذا المقال تناول فعالية "الحياة الرقمية" أو Ventures60 التي تقام تحت عنوان "عصر الإنتاج غير المنقطع"، سلسلة من الموضوعات التي تعكس ازدياد وتيرة دمج الذكاء الصناعي بخطوط الإنتاج في تركيا من خلال حلول رقمية ساهمت في إنتاج الروبوتات المستخدمة في أكبر مصفاة نفط في البلاد "توبراش"، إضافةً إلى استثمارات شركات تركية في الذكاء الصناعي الموجه نحو الإنتاج والتصدي لتهديدات الهجمات الإلكترونية.

مشروع شبكة الشرائح:

خلال الفعالية التي عقدت عبر الإنترنت تحدث "محمد أوزخان" مدير تطوير الأعمال والمشاريع الجديدة في شركة "تورك تيليكوم" عن مشروع هام من شأنه أن يساهم في اقتصاد البيانات، تم تنفيذه بالتعاون مع شركة صناعة الإلكترونيات "أرجيليك".

يتضمن المشروع الذي سيكون الأول في تركيا، شبكة اتصال مع "أرجيليك" بعد توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين الشركتين المذكورتين وشركة "نوكيا" في نطاق إنشاء أول شبكة لاسلكية خاصة في تركيا تعمل بالجيل الخامس 5G.

وأوضح قائلاً: "بموجب هذه الاتفاقية، ستدعم الشبكة اللاسلكية الخاصة التي طورتها شركتنا تحليل عمليات الإنتاج القائمة على الفيديو، وتحديد المواقع الداخلية وأداء العربات الآلية الموجهة".

بالإضافة إلى ذلك، ستطلق شركتا "نوكيا و"تورك تيليكوم" أول شبكة تجارية خاصة 4.9G / LTE في تركيا. وسيتم تركيب الشبكة اللاسلكية الخاصة المجهزة بتقنية 5G في منشأة إنتاج الغسالات التابعة لشركة "أرجيليك" في منطقة "جايروفا" في "كوجايلي" القريبة من إسطنبول. وستعمل شبكة نوكيا على تسريع التحول الرقمي للشركة وتصبح منصة تسهل تنفيذ سيناريوهات التحول الصناعي من الجيل 4.0".

صيانة خزانات "توبراش" بواسطة المسيرات الآلية:

مشروع آخر مثير للاهتمام يعكس دمج الذكاء الصناعي بخطوط الإنتاج وهو استخدام الطائرات المسيرة في مصفاة "توبراش" العملاقة في "إزميت".

وتقوم طريقة "الفحص البصري عن بعد بالطائرة المسيرة" على استخدام طائرة بدون طيار مصممة للمساحة الداخلية ومجهزة بتقنيات روبوتية وتحتوي على برامج تحكم خاصة بمنطقة الاستخدام.

وتعمل معدات الضغط التي يتراوح ارتفاعها من 5 إلى 40 متراً والروبوتات بدلاً من البشر في صهاريج تخزين النفط على عمق 15 إلى 18 متراً ما تقضي على المخاطر بتقليل العمالة البشرية في المناطق المغلقة.

ويمكن عبر دراسة الفحص البصري عن بعد الذي أجري باستخدام طائرة مسيرة، تقييم الصور عالية الدقة وبيانات المستشعر المأخوذة من كل نقطة من المعدات في المنطقة المغلقة، كما يمكن إجراء فحوصات مفصلة باستخدام النمذجة ثلاثية الأبعاد.

وحول فوائد استخدام الروبوتات صرح "متين توفيقجي أوغلو" مدير مصفاة "توبراش" أن عمليات التحكم الدورية في الخزان التي تستغرق في المتوسط 7 أشهر بالطريقة التقليدية، يمكن إكمالها في غضون شهر واحدٍ تقريباً باستخدام طريقة التحكم الآلي للخزان عبر الإنترنت.

وأضاف: "البشر هم أهم مواردنا. نحن نجري جميع عملياتنا تحت شعار: مستقبلي هو سلامتي. لذلك نتوقع من جميع موظفينا وشركائنا الامتثال دون قيد أو شرط لمعايير الصحة والسلامة والبيئة. ومن بين مبادئنا الأساسية ضمان بيئة عمل آمنة فلا يضطر موظفونا إلى مواجهة المخاطر بفضل الاستفادة من التكنولوجيا بأعلى مستوى. ومع انتشار التقنيات الروبوتية في مواقع المصافي لدينا، هدفنا الأساسي هو دعم القوى العاملة البشرية من خلال التطبيقات الرقمية الموجهة نحو السلامة".

ذكاء الشركات في غازي عنتاب:

تحدث "برهان إينال" مؤسس شركة "إينال تكنولوجي" عن كيفية تغير شكل الإنتاج في مدينة غازي عنتاب جنوب شرق تركيا بفضل الذكاء الصناعي.

وأشار "إينال" إلى أن المؤسسات المنتجة في قطاعات البلاستيك والمنسوجات والأغذية أدركت أهمية تحليل البيانات في عملية الإنتاج، ما أنهى الصراع بين الإدارات إذ أصبحت الخسائر قابلة للقياس واتخذت خطوات للقضاء على هذه الخسائر. وصارت الشركات الآن بفضل دمج الذكاء الصناعي تعرف مقدار المواد الخام التي يجب استخدامها وتستطيع مكافحة الخسائر التي تحدث بين البيع والشراء.

تهديدات الأمن السيبراني على الإنتاج:

مع الهجوم الإلكتروني الأخير على خط أنابيب رئيسي في الولايات المتحدة، احتلت قضية الأمن السيبراني جدول أعمال شركات الإنتاج والطاقة.

وإلى جانب حماية البيانات الشخصية والشركات ومعلومات الحساب ومنع انتهاكات الأمن السيبراني وسرقة بطاقات الائتمان، أوضحت المناقشات التي جرت ضمن فعالية "الحياة الرقمية"، كيفية ضمان المؤسسات والمنظمات والشركات لأمنها السيبراني.

وفي معرض حديثه حول هذا الأمر أكد "إيردم إركول" مؤسس شركة "سيريبروم التقنية" أنه من الضروري إنشاء ثقافة الأمن السيبراني الداخلية.

وقال: "يبدو أن جائحة الوباء لم تسرع التحول الرقمي فحسب، بل زادت أيضاً من الحاجة إلى الأمن السيبراني". مشدداً على أن حجم السوق الذي بلغ 167 مليار دولار عام 2019، قد يتجاوز 202 مليار دولار بحلول نهاية 2021.

وأضاف: "تتحمل الإدارة العليا في الشركات والمؤسسات مسؤولية كبيرة في هذا الصدد. يجب أن يكون الأمن السيبراني موضوعاً يؤخذ على محمل الجد لأن الموظفين سيشعرون وقتها أنه مهم بالفعل. إلى جانب ذلك، يجب إنشاء برامج وقواعد وإجراءات الأمن السيبراني وفقاً لهيكل الشركات. ويجب أن يخضع موظفو الشركة للتدريب على الأمن السيبراني وفقاً لمعلومات محدثة".

وأشار "إركول" إلى 3 نقاط هامة جداً أثناء اتخاذ تدابير الأمن السيبراني إلى جانب إنشاء آلية يشارك فيها جميع الموظفين، وأول هذه النقاط إنشاء إجراء داخلي للأمن السيبراني. والثانية هي الحفاظ دائماً على تحديث الأنظمة والبرامج والموظفين والثالثة هي تقليل المخاطر الناشئة على سلسلة التوريد أو وصول طرف ثالث إليها.

كما لفت "إركول" الانتباه أيضاً إلى ثقافات الأمن السيبراني قائلاً: "لا يقتصر الأمن السيبراني بالطبع على هذه القواعد الثلاثة، بل يمكننا إحصاء المئات من تهديدات الأمن السيبراني وفقاً لهيكل كل مؤسسة. ويجب تطوير تدابير الأمن السيبراني بأساليب مثل أنظمة إدارة شبكة المضيف والتحكم في الوصول إلى الشبكة".

>بقلم TIMUR SIRT