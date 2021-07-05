ارتفاع صادرات إسطنبول بأكثر من 70 بالمئة الشهر الماضي

حطمت صادرات إسطنبول رقماً قياسياً في تاريخها إذ بلغت 7.9 مليارات دولار، في يونيو/ حزيران الماضي.

وارتفعت صادرات المدينة، في يونيو، بنسبة 70.8 بالمئة، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

وبحسب بيانات أحصتها الأناضول من مجلس المصدرين الأتراك، وصلت صادرات إسطنبول، الشهر المنصرم، إلى أسواق 214 بلداً حول العالم.

وحلّت منتجات الملابس الجاهزة في المركز الأول بين صادرات إسطنبول، وشكلت 15.5 بالمئة من إجمالي الصادرات.

وبلغت قيمة صادرات القطاع، في يونيو الماضي، مليارا و241 مليونا و244 ألف دولار، محققة زيادة بنسبة 48.6 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما حلّت صادرات المواد الكيماوية في المركز الثاني، تلاها قطاع النحاس.

وفي حديثه للأناضول، قال خلوق أوقوتور، رئيس اتحاد المصدرين بإسطنبول، إن صادرات المدينة حققت نمواً في يونيو الماضي، بنسبة 70.8 بالمئة، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

وأضاف أن هذا الاستحقاق والأرقام القياسية في صادرات المدينة، جاءت بالرغم من تحديات وباء كورونا.